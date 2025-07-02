Ще один новачок для клубу АПЛ.
Себастьян Борно, ФК Лідс
02 липня 2025, 14:52
Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Вольфсбурга Себастьяном Борно.
Угода між 26-річним бельгійцем та "павлинами" розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу не розголошується.
Минулого сезону Борно провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лідс став переможцем Чемпіоншипу та повернувся до АПЛ.
Раніше Лідс посилив свій склад захисником Удінезе.