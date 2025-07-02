Англія

Ще один новачок для клубу АПЛ.

Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Вольфсбурга Себастьяном Борно.

Угода між 26-річним бельгійцем та "павлинами" розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу не розголошується.

Минулого сезону Борно провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Лідс став переможцем Чемпіоншипу та повернувся до АПЛ.

Раніше Лідс посилив свій склад захисником Удінезе.