Правий вінгер Фер Лопес перебрався із Сельти до Вулвергемптона, передає офіційний сайт "вовків".

Контракт із 21-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030-го. Журналіст Фабріціо Романо раніше повідомляв, що за свого вихованця клуб із Віго отримає 25 млн євро.

Fer's first through the door 🇪🇸