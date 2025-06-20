Англія

Іспанець попрощався з рідною для нього Сельтою.

Правий вінгер Фер Лопес перебрався із Сельти до Вулвергемптона, передає офіційний сайт "вовків".

Контракт із 21-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030-го. Журналіст Фабріціо Романо раніше повідомляв, що за свого вихованця клуб із Віго отримає 25 млн євро.

Fer's first through the door 🇪🇸 — Wolves (@Wolves) June 20, 2025

Лопес дебютував на найвищому рівні в сезоні-2024/25. На рахунку Фера чотири гола в 20-ти матчах за Сельту в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон цікавиться захисником Барселони.