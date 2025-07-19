Німеччина

Після відхилених 67 млн євро мюнхенці повернуться з покращеною заявкою, тоді як Барселона залишається на зв'язку за агентами гравця.

Нападник Луїс Діас зберігає намір залишити Ліверпуль у це трансферне літо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Баварія вже готує нову, покращену пропозицію після того, як попередня в 67 млн євро була відхилена мерсісайдцями.

Мюнхенський клуб планує повернутися з підвищеною сумою найближчим часом і паралельно веде переговори щодо інших цілей, зокрема Ніка Вольтемаде. Попри завантажений обсяг роботи, 28-річний Діас залишається серед ключових пріоритетів Баварії.

У той же час, Барселона й надалі підтримує контакт із представниками колумбійця, однак фінансові можливості Баварії роблять саме німецький варіант найбільш конкретним на цій стадії. Найближчі кроки залежатимуть від готовності Ліверпуля переглянути свою позицію.

У минулому сезоні Луїс Діас провів 50 матчів за Ліверпуль, забив 17 голів і віддав 8 результативних передач. Повідомлялося, що чемпіони АПЛ хочуть заробити на продажі свого вінгера 70-80 млн євро.