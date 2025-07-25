Англія

Наставник Манчестер Юнайтед заявив, що готовий повернути гравців до складу, якщо клуб не отримає належних пропозицій.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував ситуацію з гравцями, яких клуб готовий продати цього літа. За словами фахівця, усе залежить від пропозицій — якщо вони не влаштовуватимуть клуб, футболісти залишаться в команді.

"Це не значить, що вони втрачають у ціні. У кожного своя причина. Комусь потрібно знайти нове місце, щоб отримати ігрову практику. Хтось сам хоче змін і шукає новий виклик", — зазначив Аморім.

Тренер наголосив, що клуб дає футболістам простір для ухвалення рішень, але якщо вони залишаться — повернуться до команди:

"Ми даємо їм простір, щоб подумати і прийняти рішення. Але якщо дійде до того, що їм доведеться залишитися, вони повернуться в команду — тому що вони наші гравці."

Наставник також згадав керівників клубу, які відповідають за трансферні умови:

"Я точно знаю, що Омар (Баррада) і Джейсон (Вілкокс), а також сам клуб встановили ціну для кожного з них. Якщо пропозиції не дотягують до цієї суми — вони залишаться в Манчестер Юнайтед, без сумнівів. Я розумію, що інші клуби вичікують до останнього, але їх може чекати сюрприз."

Аморім не виключає конкуренції в складі, якщо ніхто не піде:

"Я готовий прийняти цих футболістів назад. Конкуренція зросте. Хочеш грати на чемпіонаті світу — грай. А я буду тільки радий: у мене буде більше варіантів. Нехай борються — це ідеально", — сказав Аморім.

Раніше з’являлася інформація про те, що Гарначо може повернутися до першої команди, попри непрості стосунки з тренером, однак тепер ситуація стала очевидною — аргентинець теж серед тих, хто має залишити клуб найближчим часом.