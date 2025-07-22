Англія

Гарначо, Маласія, Антоні та Санчо виставлені на трансфер і не поїдуть у передсезонне турне до США.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім ухвалив радикальне рішення щодо складу команди перед стартом нового сезону. Як повідомляє ESPN, португальський фахівець виключив із заявки на передсезонне турне до США чотирьох гравців — Алехандро Гарначо, Тайрелла Маласію, Антоні та Джейдона Санчо.

Усі ці футболісти більше не входять у плани наставника й офіційно виставлені на трансфер. Наразі вони тренуються окремо від основної групи. Керівництво клубу підтримало рішення Аморіма, яке стало частиною ширшої кадрової перебудови.

Раніше з’являлася інформація про те, що Гарначо може повернутися до першої команди, попри непрості стосунки з тренером, однак тепер ситуація стала очевидною — аргентинець теж серед тих, хто має залишити клуб найближчим часом.