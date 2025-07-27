Англія

Півзахисник залишився в клубі, хоча лондонці були готові викласти 60 мільйонів фунтів за його трансфер.

Форвард Морган Гіббс-Уайт офіційно підписав нову угоду з Ноттінгем Форест, яка діятиме до літа 2028 року. Клуб продовжив контракт із одним зі своїх ключових гравців ще на три сезони.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем планував активувати клаусулу у розмірі 60 мільйонів фунтів, прописану в попередньому контракті півзахисника. Однак керівництво Фореста, демонструючи амбіції, зуміло зберегти свого лідера.

У минулому сезоні АПЛ Гіббс-Уайт провів 34 матчі, забив сім голів і віддав вісім результативних передач. За обома показниками він став другим у команді, підтвердивши свій важливий статус у складі.

Також на форварда претендував Ман Сіті.