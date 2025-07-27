Англія

Колумбійця пов’язують із відходом із клубу, а уругвайця тимчасово відсторонили з медичних причин.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас не взяв участі в контрольному поєдинку проти Мілана, що відбувся напередодні. Причиною стало його можливе прощання з англійським клубом у це трансферне вікно. Також у матчі не зіграв нападник Дарвін Нуньєс.

За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, уругвайський форвард розглядає варіант відходу з Ліверпуля вже цього літа.

Головний тренер мерсисайдців Арне Слот прокоментував ситуацію та зазначив, що Нуньєс був відсутній через незначні проблеми зі здоров’ям, які не повинні затримати його повернення надовго.

Нагадаємо, Діас може перейти в Баварію, Нуньєсом цікавився Наполі.