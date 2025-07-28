Англія

Португалець працює над виправленням помилок минулого сезону.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про роботу над помилками минулого сезону. Цитує португальського фахівця Manchester Evening News.

"Ми хочемо налагодити зв'язок між гравцями, нам це необхідно. Потім – фізичний аспект. Ми маємо відповідати вимогам АПЛ, головне – бути готовими до першої гри сезону проти Арсеналу.

Якби я почав роботу на початку цього сезону, це було б помилкою. Кадрові зміни в клубі далися всім дуже важко. Але тепер ми маємо можливість почати все спочатку", – сказав Аморім.

Матч 1-го туру між МЮ та Арсеналом заплановано на 17 серпня. Початок о 18:30 за київським часом.