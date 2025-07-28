Португалець працює над виправленням помилок минулого сезону.
Рубен Аморім, getty images
28 липня 2025, 21:58
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про роботу над помилками минулого сезону. Цитує португальського фахівця Manchester Evening News.
"Ми хочемо налагодити зв'язок між гравцями, нам це необхідно. Потім – фізичний аспект. Ми маємо відповідати вимогам АПЛ, головне – бути готовими до першої гри сезону проти Арсеналу.
Якби я почав роботу на початку цього сезону, це було б помилкою. Кадрові зміни в клубі далися всім дуже важко. Але тепер ми маємо можливість почати все спочатку", – сказав Аморім.
Матч 1-го туру між МЮ та Арсеналом заплановано на 17 серпня. Початок о 18:30 за київським часом.