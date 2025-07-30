Англія

Колумбійський вінгер поділився своїми думками після відходу з Ліверпуля.

Новоспечений вінгер Баварії Луїс Діас поділився своїми емоціями після того, як залишив Ліверпуль.

"Це були три з половиною роки, які я зберігатиму в пам'яті вічно. Я приїхав сюди з усіма своїми мріями і йду гордий усім, чого ми досягли разом. Я зустрів неймовірних людей, чудових колег, тренерів, які мені дуже допомогли, і чудових вболівальників.

Ліверпуль — справді особлива команда, і я збережу кожного у своєму серці. Цикл закінчується тут, і так приємно озиратися назад і усвідомлювати, наскільки ми були щасливі. Не лише завдяки завойованим трофеям, а й завдяки єдності та дружбі, які зробили все це можливим. Були злети та падіння, як це завжди буває, але завжди була правда. Як і має бути у сім'ї.

Приємно йти з почуттям виконаного обов'язку і насамперед чемпіоном. Це було б ідеальне прощання, якби ми не втратили одного із наших так трагічно. Як я вже говорив і повторюю, я бережу всіх у своєму серці, але одного з них особливо: Діогу. Я ніколи його не забуду. Ми ніколи його не забудемо. Дякую за все", — написав Діас у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Луїс Діас — у топ-3 найдорожчих новачків Баварії.