Англія

Португалець бачить прогрес МЮ.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився зміни всередині манкуніанської команди. Цитує португальського гравця ESPN.

"Ми створюємо команду, в якій будуть боротися один за одного. Саме це ми і намагаємося створити. Звичайно, попереду ще довгий шлях.

Зараз помітні ознаки того, що команда стала битися, діяти більш інтенсивно. Саме цього ми і намагаємося досягти. Рубен Аморім дуже чітко дав зрозуміти: або ти хочеш бути частиною команди, або тобі тут не місце.

Якщо хочеш грати в Манчестер Юнайтед, потрібно відповідати певним стандартам. Якщо ти не можеш їм відповідати, то це місце не для тебе", – сказав Дало.

Раніше Рубен Аморім позитивно оцінив підготовку команди до нового сезону АПЛ.