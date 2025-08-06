Для трансферу залишилася лише одна деталь.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
06 серпня 2025, 12:11
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 26-річного уругвайця. Сума трансферу може становити близько 45 мільйонів євро.
Для просування трансферу залишилася лише одна деталь — Аль-Хіляль вже розпочав переговори про особистий контракт із футболістом, який близький до того, щоб прийняти пропозицію саудівців.
Минулого сезону Нуньєс провів 47 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім гольових передач.
Раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг зв'язався з Ліверпулем із приводу потенційного переходу Елліотта.