Англія

Для трансферу залишилася лише одна деталь.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 26-річного уругвайця. Сума трансферу може становити близько 45 мільйонів євро.

Для просування трансферу залишилася лише одна деталь — Аль-Хіляль вже розпочав переговори про особистий контракт із футболістом, який близький до того, щоб прийняти пропозицію саудівців.

Минулого сезону Нуньєс провів 47 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг зв'язався з Ліверпулем із приводу потенційного переходу Елліотта.