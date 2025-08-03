Італія

Уругваєць може переїхати на північ Італії.

Нападник англійського Ліверпуля Дарвін Нуньєс може перейти в італійський Мілан. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 26-річний уругваєць є пріоритетною метою для "россонері", який цього літа має намір зміцнити лінію атаки.

Зазначається, що керівництво італійського клубу вже провело переговори з гравцем. Мілан серйозно налаштовані в поточне міжсезоння поповнити склад команди Массіміліано Аллегрі зірковим форвардом.

Чинна трудова угода уругвайця з "червоними" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Дарвін Нуньєс відіграв за Ліверпуль 47 матчів, забив сім голів та віддав сім результативних передач.