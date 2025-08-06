Англія

Вимоги англійців можуть задовольнити лише Ньюкасл та Тоттенгем.

Захисник Борнмута Ілля Забарний все ще може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, керівництво парижан, як і раніше, не може погодити фінальні деталі трансферу 22-річного українця.

Забарний має намір перейти лише до ПСЖ, проте завищені вимоги "вишень" готові задовольнити лише Ньюкасл та Тоттенгем.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та выддав одну результативну передачу.