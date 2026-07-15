Англія

Французький півзахисник "вершкових" Едуардо Камавінга зацікавив англійський гранд, проте сам гравець не налаштований змінювати клубну прописку.

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив на радари ще одного топклубу. Кандидатуру француза активно обговорюють у Манчестер Юнайтед.

За відомостями інсайдера Фабріціо Романо, "червоні дияволи" визначили хавбека як один із пріоритетних варіантів для підсилення середньої лінії поля. Проте головна перешкода полягає в тому, що сам Камавінга абсолютно не зацікавлений у відході з Реала. Переговори між клубами зможуть стартувати лише в тому разі, якщо гравець змінить свою позицію та погодиться розглянути варіант із переїздом на Олд Траффорд.

Портал Transfermarkt оцінює вартість 23-річного футболіста у 50 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 французький півзахисник узяв участь у 43 матчах у складі мадридців, відзначившись двома забитими м'ячами та одним асистом.

Раніше Манчестер Юнайтед офіційно підписав Юрі Тілеманса.