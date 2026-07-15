Французький півзахисник "вершкових" Едуардо Камавінга зацікавив англійський гранд, проте сам гравець не налаштований змінювати клубну прописку.
Едуардо Камавінга, Getty Images
15 липня 2026, 12:50
Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив на радари ще одного топклубу. Кандидатуру француза активно обговорюють у Манчестер Юнайтед.
За відомостями інсайдера Фабріціо Романо, "червоні дияволи" визначили хавбека як один із пріоритетних варіантів для підсилення середньої лінії поля. Проте головна перешкода полягає в тому, що сам Камавінга абсолютно не зацікавлений у відході з Реала. Переговори між клубами зможуть стартувати лише в тому разі, якщо гравець змінить свою позицію та погодиться розглянути варіант із переїздом на Олд Траффорд.
Портал Transfermarkt оцінює вартість 23-річного футболіста у 50 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 французький півзахисник узяв участь у 43 матчах у складі мадридців, відзначившись двома забитими м'ячами та одним асистом.
Раніше Манчестер Юнайтед офіційно підписав Юрі Тілеманса.