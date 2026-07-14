Бельгійський півзахисник уклав контракт до літа 2031 року, а сума трансферу склала 41 мільйон євро.
Юрі Тілеманс, ФК Ман Юнайтед
14 липня 2026, 20:39
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід центрального півзахисника Юрі Тілеманса.
29-річний хавбек перебрався до Манчестер Юнайтед з Астон Вілли за 41 мільйон євро.
Футболіст підписав контракт, який діятиме до червня 2031 року. Перехід набуде чинності після завершення всіх необхідних реєстраційних процедур.
Тілеманс прибув до Манчестера після виступу на чемпіонаті світу-2026, де був капітаном збірної Бельгії та допоміг команді дістатися чвертьфіналу.
Минулого сезону бельгієць традиційно був одним із ключових виконавців Астон Вілли. Він забив два голи та віддав сім результативних передач у 35 матчах, а також відкрив рахунок у фіналі Ліги Європи, в якому бірмінгемський клуб здобув трофей, обігравши Фрайбург.