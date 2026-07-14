Англія

Бельгійський півзахисник уклав контракт до літа 2031 року, а сума трансферу склала 41 мільйон євро.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід центрального півзахисника Юрі Тілеманса.

29-річний хавбек перебрався до Манчестер Юнайтед з Астон Вілли за 41 мільйон євро.

Футболіст підписав контракт, який діятиме до червня 2031 року. Перехід набуде чинності після завершення всіх необхідних реєстраційних процедур.

☎️ When Manchester United call, you don't think twice. pic.twitter.com/9MsGHelapj — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Тілеманс прибув до Манчестера після виступу на чемпіонаті світу-2026, де був капітаном збірної Бельгії та допоміг команді дістатися чвертьфіналу.

Минулого сезону бельгієць традиційно був одним із ключових виконавців Астон Вілли. Він забив два голи та віддав сім результативних передач у 35 матчах, а також відкрив рахунок у фіналі Ліги Європи, в якому бірмінгемський клуб здобув трофей, обігравши Фрайбург.