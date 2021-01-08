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Football.ua вспоминает ключевые моменты карьеры одного из наиболее неоднозначных футболистов в истории, который сегодня празднует свой 42-й день рождения.

Фанатская любовь, идущая в ногу с ненавистью со стороны руководства практически любого клуба, где бы ни играл футболист. Обычному человеку сложно представить подобное сочетание, но именно так и проходила вся профессиональная карьера игрока, которого называли "новым Георге Хаджи" румынского футбола. Хотя, по большому счету, это был единственный и неповторимый Муту, Адриан Муту.

"Наркоман", "алкоголик", "бабник", но в то же самое время — самый яркий футболист румынского футбола в начале XXI века. Football.ua преисполнен желанием вспомнить наиболее знаковые моменты этого игрока в его 42-й день рождения.

Начальный этап карьеры на родине — единственный абсолютно светлый промежуток бытности футболиста

Родиться в румынском городе Кэлинешти во времена диктаторского режима Чаушеску в семье родителей-футболистов — гарантированный билет в мир игры номер №1. Но, в отличии от отца и матери, выступавших на позиции голкипера, Адриан Муту наотрез исключил свое появление в "рамке".

Свою позицию он объяснял весьма просто: "Забивать интереснее, чем пропускать". Как видим, упрямый характер проявился у юноши уже с малых лет, что в таком возрасте неминуемо приводит к спортивным достижениям на ранних этапах.

Спиридон и Родика, отец и мать Муту соответственно, параллельно с занятиями футболом работали на автозаводе Dacia и институте вычислительной техники, благодаря чему сумели насобирать достаточно средств для обучения игрока в футбольной школе Арджеш.

Вот только заряженного на атаку Адриана его первый тренер Михай Яновски предпочел отправить в "ссылку" на левый фланг обороны.

Впрочем, в своих воспоминаниях наставник затем скажет знаменательную фразу, которая полностью характеризует всю дальнейшую карьеру румынского футболиста: "Своим упорным трудом Адриан лишал себя детства, а меня, как его наставника, — семейной жизни".

Яновски сдался достаточно быстро — Муту неприлично много времени уделял атакующим действиям, а его результативность в молодежной команде, по словам очевидцев, поражала воображение.

Дебют в профессиональном футболе за все тот же Арджеш, который состоялся в сезоне-1996/97, был просто неизбежен. Первая официальная игра Муту была зафиксирована 15-го марта 1997 года, а спустя еще 40 поединков и 11 забитых в них мячей, он стал полноправным игроком бухарестского Динамо, обогатив свой родной клуб на приличные для того времени 600 тыс. евро (в реалиях Румынии).

Оказалось, что всего через календарный год, за который Муту сумеет забить феноменальные 29 голов за 42 поединка, его ценник подрастет десятикратно. Руководство миланского Интера без всяческих предостережений рассталось с этой суммой.

Еще бы! На тот момент уже экс-главный тренер "нерадзурри" Мирча Луческу лично способствовал выдвижению кандидатуры Адриана в список возможных трансферов.

Марчелло Липпи — первый камень, об который споткнулся свободолюбивый Адриан

Передняя линия Интера в момент перехода Муту — бразилец Роналдо, Кристиан Вьери и Роберто Баджо. Потеряться среди столь звездных исполнителей было делом не хитрым, однако дебютный гол в противостоянии Интера и Милана в рамках 1/4 финала Кубка Италии, спустя всего 9 минут после выхода на замену, давал определенное надежды.

И все бы ничего, но для тогдашнего наставника "змей", Марчелло Липпи, такое достижение оказалось недостаточно убедительным.

Муту перестал попадать в стартовый состав, в результате чего начал устраивать бойкоты во время тренировочного процесса, войдя в жесткие штыки со своим наставником. Липпи не стал терпеть такого отношения к своей персоне, но и сам Адриан оказался достаточно своенравным, потребовав от клуба переход на новое место работы уже спустя полгода пребывания в Милане. Интер потерял на этом трансфере 1,5 млн евро.

Заход на вторую попытку

Верона, которая рискнула взять на себя обязательства по трудоустройству игрока, ни разу не пожалела о своем решении. Клуб, который был далек от стабильности в своих выступлениях, идеально подходил под ранний этап карьеры Адриана, когда он и сам нередко разменивал результативные поединки целыми сериями неудач в своем исполнении.

Два года в команде, 17 забитых мячей за 57 поединков — достаточный повод для предложения от культовой на тот момент Пармы.

В составе "крестоносцев" румына словно поджидал Адриано, ставший для него наиболее удачным партнером для атакующей связки. При активном содействии бразильца уже в дебютном сезоне Муту стал лучшим бомбардиром команды в итальянской Серии А с 16 точными ударами.

Роковая женщина для "Пафф Дэдди"

Просто невозможно было себе представить сценарий, когда настолько результативным игроком атакующей линии не заинтересовался бы клуб из-за рубежа. Лондонский Челси, а точнее — российский миллиардер Роман Абрамович, который тогда только приступил к созданию своей "империи пенсионеров", взял на себя не только тяжелое бремя в виде колоссальных финансовых затрат на игрока, но и возложил на свои плечи ответственность за дальнейшую карьеру крайне непростого юноши.

22,5 млн евро с зарплатой в 60 тыс. фунтов в неделю (на уровне топ-игроков лиги). Если экстраполировать эти цифры на современные реалии, то Аарон Рэмси для того же туринского Ювентуса может показаться футболистом с еще достаточно скромными аппетитами. Безусловно, такая груда денег давила и на самого игрока.

Муту справлялся, но только на первых порах. Стартовые три поединка в футболке "синих" ознаменовались сразу четырьмя забитыми голами, в число которых вошла парочка в ворота Тоттенхэма — великолепный старт, но… В голове Адриана в тот момент был далеко не футбол.

Личная жизнь румына — накрененный под опасным углом небоскреб, который попросту обрушился на его карьеру в момент перехода в лондонский Челси. Безусловно, в параллельно идущей ситуации с бракоразводным процессом футболист начал все чаще отдавать предпочтение развлечениям в ночных клубах.

Это привело к ожидаемым последствиям: порноактриса Лаура Андрешан сняла на видео одно из своих свиданий с Муту, о последствиях чего читатель может догадаться и сам.

Ушла жена — пришла слава. Двери ночных клубов Лондона распахнулись перед румынской звездой, а количество употребленного алкоголя превышало любые адекватные нормы.

"Я страдал из-за разлуки с сыном и хотел заглушить депрессию, поэтому откликался на все приглашения. Я был наивен, как цыпленок", — уже по завершению карьеры скажет Муту, но вернуть утраченное время на хаотичные попойки было уже невозможно.

А тут еще и травма паха в начале карьеры "удачно" выбила игрока на три месяца — вот и появился повод для бесконечных застолий.

"Пафф Дэдди" — такое прозвище получил футболист за любовь к хип-хопу и американскому рэпу. В честь Шона Джона Комбса — американского певца, музыкального продюсера и актера, который использовал именно этот псевдоним во время своего творчества.

"Киллер" для карьеры Муту в Челси

Большому проекту необходим большой руководитель с запредельными амбициями. Такая идея пришла в голову Абрамовичу, в результате чего приглашение в Челси получил Жозе Моуриньо.

Бывший главный тренер, Клаудио Раньери, смотрел на поведение Муту сквозь пальцы, но когда пришел португальский специалист, то малейшая оплошность румына привела к его отстранению от работы с основным составом.

"Первое, что он делает — берет лучшего футболиста команды и начинает его злить. Не важно кто — Терри, Лампард — он делает это просто так, для прикола.

В прошлом Моуриньо был великим тренером, но как человек он — пустышка. Он думает только о себе, его не заботят мысли и проблемы футболистов. К нему нельзя просто так подойти и поговорить", — сказал в одном из своих интервью по завершению карьеры Муту.

Но кто мог поверить, что виноват в дальнейшем провальном этапе карьеры игрока именно его наставник, если уже в скором времени откроются новые обстоятельства его праздной жизни?

Белая "дорожка" судьбы

Осень 2005 года. Праздный для любого спортсмена допинг-тест, которого российские атлеты по "непонятным" причинам избегают словно огня в последнее время, обернулся для Муту реальной угрозой для дальнейшего будущего.

Кокаин — именно это вещество было обнаружено в крови футболиста, в результате чего его на несколько недель поместили под стражу, пока Футбольная ассоциация Англии готовила свой окончательный вердикт по данному вопиющему случаю — дисквалификация до конца сезона.

Да еще и с такой доказательной базой, основываясь на которую адвокаты Челси спокойно превратили и без того болезненный процесс разрыва контракта с футболистом в настоящее финансовое рабство для последнего.

Волшебники из Турина

Нет работы — нет зарплаты в 5,4 млн евро в год — нет спонсорских контрактов. Pepsi быстро отрекся от использования изображений лица футболиста для своих промо-компаний, а значит и 1,3 млн долларов роялти Муту так и не увидел.

А тут еще и штраф в 17,2 млн евро в виде компенсации Челси за разорванный контракт — самый большой по размеру, который когда-либо выписывала для футболиста ФИФА. Апелляции желаемого результата так и не принесли.



И тут, откуда ни возьмись, на футбольном горизонте появляется туринский Ювентус с абсолютно авантюрной затеей, которую коротко охарактеризовал директор клуба Лучано Моджи в разговоре со своим сыном Алессандро — футбольным агентом: "Смотри, если его отпускают бесплатно, то мы возьмем его".

Все гениальное — просто. Вот только для решения бюрократической проблемы в виде лимита на игроков, переходящих из зарубежных клубов, без паспорта страны Европейского союза (в команде уже были Тудор, Салайета и Аппиа), пришлось провернуть фирменную "схему семьи Моджи" с арендой в дружественный Ливорно, после чего забрать футболиста к себе.

Ювентус: лучший друг — Ибрагимович, красивый жест клуба, но голы куда-то пропали

Выждав полугодичную паузу, туринский клуб провернул красивый ход с возвращением румына аккурат к финальному поединку триумфального для них сезона-2004/05, приняв участие в котором, игрок получил право носить "золотые" медали — первые награды в его карьере за пределами Румынии.

Уже в следующем сезоне Муту начал возвращать клубу выданные ранее авансы, оформив 11 мячей за сезон и создав при этом роскошную пару вместе со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Слова действующего нападающего Милана в автобиографии предельно точно дают оценку румыну как человеку и футболисту.



"Муту любил потусить. А в какие истории он попадал... Ужас просто! Я большую часть своего свободного времени провел, лежа в номере отеля и просто ржал с него. Просто безумец! Когда он перешел в Челси, он постоянно там отрывался. Долго это продолжаться, конечно, не могло. У него в крови нашли кокаин, поэтому из Челси его быстро выгнали.

Он даже судился. Но когда мы стали жить вместе, он уже всем этим не страдал. Мы вполне могли посмеяться над всем этим безумием, но вы понимаете, что в этой ситуации не я был главным юмористом. Чего стоит случай, когда он в ванне заснул!", — написал в своей книге Златан.

Calciopoli

Очевидно, что в такой атмосфере не мог не родиться отменный дуэт нападающих, в котором Муту отыгрывал важную роль. Второе чемпионство кряду уже лежало в руках футболистов Юве, но… Случился наиболее громкий из известных европейских коррупционных скандалов в футболе, который даже получил отдельное название — Calciopoli.

Семейство Моджи вляпалось в историю по полной программе, поскольку через агентство "GEA World", которым владел Алессандро Моджи, проворачивал переговоры с другими футбольными функционерами с целью назначения на матчи этой команды "нужных" судей отец, Лучано.

Игроки не были замешаны в эту грязную сторону футбола, но пострадали в конечном итоге именно они. В частности, с плеч героя нашей истории слетели "золотые" медали прошлого сезона, а новые так и не побывали в руках. Юве начал хаотично распускать футболистов за хоть какие-нибудь деньги, понимая, что в ближайшее время будет изгнан из "элиты" итальянского футбола. Попал под "чистку" и Адриан.

Спасательная лодка фиолетового цвета, которая в конечном итоге была пущена в расход

Так уж случилось, что клуб, который приходил на помощь Муту в тяжелый для него момент, гарантированно собирал дивиденды с будущего трансфера футболиста. Фиорентина Чезаре Пранделли (он точно знал, кого подписывал, ведь работал с Адрианом еще в Парме) отдала за игрока сравнительно немного — 8 млн евро, но взамен получила первоклассного бомбардира, оформившего за 112 поединков 54 гола.

Румынский нападающий больше всего хотел еще раз оказаться в топ-клубе, но на него благополучно повесили ярлык "наркомана", хотя значительное количество тестов говорило об обратном. "Фиалки" получили спортивного зверя, который отдавал на поле всего себя ради командного успеха. В частности, благодаря весомому вкладу Муту команда впервые со времен легендарного Батистуты приняла участие в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Il fenomeno" — так прозвали атакующего игрока болельщики, но из-за банального отсутствия предложений от серьезных европейских клубов футболист начал заниматься слишком глубоким поиском проблемы внутри себя.

Субитрамин — препарат, который решил принимать игрок для преодоления чувства голода, возникавшего на фоне регулярного стресса. Никто не успел сказать румыну, что это — допинг. Да и не послушал бы он.

Девять месяцев дисквалификации окончательно поставили крест на любых надеждах о дальнейшей успешной карьере. Вдобавок, в последнюю неделю до момента снятия запрета, Муту привычно отправился посидеть с друзьями в бар. Там игрок встрял в перепалку с официантом, который в последствии получил от него перелом носа.

Как утверждали свидетели, 28-летний работник заведения, косовар по происхождению, Берату Рачаю, не поверил Адриану, что владелец клуба пообещал тому бесплатную выпивку. Сам же Муту настаивал на версии, что "это была реакция на череду расистских оскорблений и угроз для жизни".

В частности: "что Муту убьют так же, как на римском вокзале была накануне убита румынская медсестра".

Фиорентина дождалась полноценного возвращения футболиста на поле, но новый главный тренер — Синиша Михайлович, уже не видел в игроке перспектив. Карьера была окончена.

Финальный этап бытности футболистом

Чезена, Аяччо, индийский Пуна Сити, и румынские Петроул и Тыргу-Муреш — Муту наиграл в последний этап своей карьеры 93 поединка за пять лет, за которые сумел забить 27 голов. Немного, но хоть что-то. Адриан боролся до конца, но в 37 лет сказал: "Хватит!".

Тренерская должность

Адриан Муту вернулся к футбольной деятельности спустя два года после окончания карьеры профессионального футболиста, ненадолго подхватив румынский Волунтари. После этого, транзитом через "молодежку" индийского Аль-Ахдва, получил от Федерации футбола своей страны предложение возглавить сборную среди юношей до 21 года. Да, именно под его руководством "трехцветные" оставили с носом подопечных Руслана Ротаня в предыдущем отборочном цикле к чемпионату Европы.

Эпилог

Карьера "наследника Хаджи" — история о борьбе характера личности против соблазнов славы, которую предоставляет игра в футбол на наивысшем уровне. Не каждый может пройти данный этап своей жизни с достоинством, что мы и могли наблюдать на примере героя нашей истории. Муту "хоронили" все, кому было ни лень, уже после первых его неудачных шагов в карьере, но он упрямо продолжал наступать на все разложенные перед ним грабли.

Где-то откровенно не везло, как в истории с Calciopoli и "золотыми" медалями, где-то — по поводу действий и решений Адриана хотелось бы выругаться последней бранью. Но этим и примечателен данный игрок. Во всяком случае, внимательное ознакомление с его биографией точно может уберечь множество спортсменов от трагических поворотов судьбы.



С днем рождения, Il fenomeno!

Илья Береза, Football.ua

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