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Football.ua анализирует ответный матч 1/8 Лиги Европы между Шахтером и Ромой.

В первом матче Рома сумела задавить Шахтер на его же половине поля. Высокий прессинг большим количеством футболистов стал своего рода неожиданностью для подопечных Луиша Каштру. Ведь "горняки" так и не сумели подстроиться под такой агрессивный стиль игры соперника и постоянно испытывали огромные проблемы в фазе перехода из обороны в атаку.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

В киевском матче все начиналось совсем иначе. Имея внушительное преимущество, Рома не стала так сильно открываться и прессинговать Шахтер на его же половине поля. Паулу Фонсека максимально насытил центральную ось и сделал все для того, чтобы плотность его игроков центре не позволяла техничным игрокам Шахтера подолгу разыгрывать мяч и через короткий пас строить свои атаки через центр.

Если же говорить о том, как Шахтер строит свои атаки, то "оранжево-черные" очень любят атаковать через середину, куда помногу смещаются крайние полузащитники. Футболисты Шахтера ищут разрывы между защитниками и пытаются вскрывать эти зоны вертикальными передачами. Фланговые защитники выполняют функции инсайдов, и в завершающей стадии атаки находятся в полуфлангах, откуда готовы в случае надобности делать свои прострелы в штрафную.

Паулу Фонсека прекрасно это знает, а потому он сделал абсолютно все для того, чтобы оставить максимум свободных зон в глубине флангов. Грубо говоря, он вынуждал футболистов Шахтера в атаке уходить в сторону углового флажка и исполнять навесные передачи. К примеру, в первом матче Шахтер за всю игру выполнил всего 5 навесов, а в Киеве только один Додо навешивал 4 раза, а вообще Шахтер выполнил 12 навесных передач. Это абсолютно нетипично для чемпиона Украины. У "горняков" банально нет исполнителей, которые способны эффективно бороться на втором этаже и завершать эти навесы ударами. Как бы не старался Жуниор Мораес, но это явно не его сильные качества и не его игра. Да, гол Шахтера был в итоге и забит после навесной передачи, но тут скорее история про то, что количество в конечном итоге переросло в качество.

Но согласитесь, подачи с фланга на Маркоса Антонио ростом в 166 сантиметров – наверняка не то, на что делали ставку тренерский штаб и футболисты Шахтера перед матчем.

В обороне у Шахтера еще в первом тайме раз за разом возникали проблемы. Поскольку команда Каштру большими силами ходила вперед, оборонительная линия располагалась максимально высоко, дабы не терять компактность. Но это создавало огромные свободные зоны за спинами защитников Шахтера. И если Додо за счет своих скоростных качеств справлялся с быстроногим Педро, то Кривцову и Витао было невероятно сложно сдерживать атакующих игроков Ромы.

На второй тайм Рома вышла немного с другим настроем. Подопечные Фонсеки стали действовать агрессивнее. Ведь было понятно, что если удастся забить гол, то на этом можно ставить точку в данном противостоянии. Гол долго ждать не пришлось. Незамысловатая атака римлян флангом стала неразрешимой задачей для обороны. На этом игра была сделана. Рома продолжила выжимать Шахтер во фланги и думать о своих будущих играх в Серии А. А "Оранжево-черные" вплоть до финального свистка старались не проиграть в этом матче. И поставь Матео Лаос очевидный пенальти за фол против Матвиенко в штрафной, то поражения можно было бы и избежать, но испанец решил не обращать внимания на тот эпизод.

Вылет из Лиги Европы показал, что для серьезных задач в Европе Шахтеру необходимо иметь в обойме более качественных центральных защитников и на позиции форварда также необходимо усиление. И что важно, на позиции нападающего нужен игрок с другим набором качеств, не как у Жуниора Мораеса, чтобы иметь больше вариативности в атаке. Не помешал бы игрок, который мог бы цепляться эффективно за мячи, и который умеет хорошо играть на втором этаже.

Сергей Горбаченко, Football.ua