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Football.ua вспоминает самые яркие и незабываемые сражения в финалах главного еврокубкового турнира.

Финал грядущей Лиги чемпионов, в котором сойдутся две прессинг-машины – Челси и Манчестер Сити, рискует превратиться в яркое и незабываемое зрелище. А мы между делом вспомним пять наиболее любопытных решающих сражений в главном еврокубке в минувшем десятилетии на наш взгляд.

Бавария – Челси – 1:1 (3:4 по пен.), финал 2012 года

К данному финальному противостоянию Челси подходил в статусе безоговорочного андердога, как бы это парадоксально не звучало. Сезон-2011/12 получился невероятно турбулентным для "синих". По ходу той кампании был уволен Андре Виллаш-Боаш, вместо которого пришел Роберто ди Маттео, а под руководством итальянца проблемные лондонцы сумели прорубить окно к решающей битве с Баварией, попутно оставив за бортом ЛЧ великолепную Барселону Хосепа Гвардиолы.

В пользу баварцев говорил как минимум фактор домашнего стадиона, да-да, ведь тот финал проходил именно на мюнхенской Альянц Арене, однако "пенсионеры" выдали попросту героическое сражение.

Оборонительные редуты Челси стонали и трещали под натиском немецкого гранда, "роттен" сумели нанести практически четыре десятка ударов по воротам Петра Чеха, но распечатать соперника удалось лишь на 83 минуте благодаря удару головой от перекладины в исполнении Томаса Мюллера. Казалось, что на этом игра закончилась, но ивуарийский "вождь" английского клуба был против подобного развития событий. Дидье Дрогба, проводивший на тот момент свой последний матч в синей футболке, блестяще замкнул подачу с первого же углового подопечных ди Маттео в матче.

Бавария продолжала яростно давить оппонента и в дополнительное время и вполне могла конвертировать это давление в голы, но тут уже свое веское слово молвил Чех. Голкипер уверенно взял пенальти от Арьена Роббена, назначенный за фол Дрогба на Франке Рибери, а затем еще и выиграл серию пенальти, потащив удар с точки Ивицы Олича. Промах Бастиана Швайнштайгера имел определяющее значение, у Челси промахнулся только Хуан Мата, а последним к мячу подошел Дидье, уверенно его реализовавший.

Бавария: Нойер – Лам, Боатенг, Тимощук, Контенто – Швайнштайгер, Кроос – Роббен, Мюллер (ван Бюйтен, 86), Рибери (Олич, 97) – Марио Гомес

Челси: Чех – Босингва, Кэхилл, Д. Луис, Коул – Лэмпард, Оби Микел, Бертран (Малуда, 73) – Мата – Калу (Торрес, 84), Дрогба

Голы: Томас Мюллер (83) – Дидье Дрогба (88)

Незабитый пенальти: Арьен Роббен (95)

Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:2, финал 2013 года

Первый немецкий финал в истории главного еврокубка удался на славу.

Первый тайм прошел с преимуществом дортмундской Боруссии Юргена Клоппа, которая могла не раз расписаться в воротах Баварии, но всякий раз уверенно действовал Мануэль Нойер.

Во второй половине встречи события разворачивались еще интереснее. Команды искали подходы к воротам друг друга, а максимально градус противостояния накалился на исходе часа игры. Сначала Марио Манджукич в касание замкнул прострел практически с нулевого угла от Арьена Роббена, но вскоре Боруссии удалось выровнять цифры на табло – Данте грубо въехал ногой в живот Марко Ройса в своей штрафной, за что должен был получать вторую желтую карточку, а Илкай Гюндоган четко реализовал пенальти.

Казалось, что динамичная игра плавно перетечет в овертаймы, но на последних минутах основного времени Баварии удалась неожиданная быстрая атака, завершившаяся выходом Роббена тет-а-тет с Романом Вайденфеллером, который провел победный мяч.

Боруссия Дортмунд: Вайденфеллер – Пищек, Суботич, Хуммельс, Шмельцер – С. Бендер (Шахин, 90), Гюндоган, Ройс – Блащиковски (Шибер, 90), Левандовски, Гросскройц

Бавария: Нойер – Лам, Боатенг, Данте, Алаба – Х. Мартинес, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери (Луис Густаво, 90) – Манджукич (Марио Гомес, 90)

Голы: Илкай Гюндоган (68, пен) – Марио Манджукич (60), Арьен Роббен (89)

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 4:1, финал 2014 года

Лиссабонский финал 2014 года принес вожделенную "десиму", десятый кубок европейских чемпионов, мадридскому Реалу. Кроме того, он стал первым решающим поединком главного еврокубка, в котором участвовали коллективы из одного города.

Но сама игра запомнилась, безусловно, не этим. В сезоне-2013/14 весь футбольный мир восхищался Атлетико Диего Симеоне, сумевшему взять золотые медали Примеры, а также уверенно вышедшему в финал главного еврокубка без единого поражения в пассиве. И "кольчонерос" были невероятно близки к успеху!

"Матрасники" сумели большую часть встречи вести в счете благодаря голу Диего Година, даже несмотря на раннюю травму главного бомбардира еще одного Диего – Косты. Реал безрезультатно бился головой о "красно-белую" стену вплоть до добавленного ко второму тайму время, где Серхио Рамос забил тот самый легендарный гол, по сути позволивший "сливочным" выиграть тот матч, так как команда получила невероятное психологическое преимущество перед стартом дополнительного времени. Там, к слову, "бланкос" отличились еще трижды.

Реал: Касильяс – Карвахаль, Рамос, Варан, Коэнтрау (Марсело, 59) – Модрич, Хедира (Иско, 59), Ди Мария – Бэйл, Бензема (Мората, 79), Роналду

Атлетико: Куртуа – Хуанфран, Годин, Миранда, Ф. Луис (Альдервейрельд, 83) – Тьягу Мендеш, Рауль Гарсия (Хосе Соса, 66), Габи, Коке – Вилья, Д. Коста (Адриан Лопес, 9)

Голы: Серхио Рамос (90+3), Гарет Бэйл (110), Марсело (118), Криштиану Роналду (120+1) – Диего Годин (36)

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 1:1 (5:3 по пен), финал 2016 года

Второй акт битвы "матрасников" со "сливочными" получился не менее драматичным.

Уже в первом тайме Серхио Рамос (кто ж еще!) открыл счет, пусть и с минимального офсайда, но Атлетико не сдавался, бросив все силы на отыгрыш. Однако невезение "индейцев" в битвах с Реалом в Лиге чемпионов продолжилось. В начале второй сорокапятиминутки Антуан Гризманн ударом с одиннадцати метров сотряс перекладину, но банде "Чоло" Симеоне все-таки удалось перевести игру в овертаймы усилиями появившегося на замену Янника Феррейра Карраско, вогнавшего мяч в сетку после прострела с фланга от Хуанфрана.

На сей раз два тайма по 15 минут не запомнились ничем выдающимся, а в серии пенальти дрогнул все тот же Хуанфран, пославший игровой снаряд в штангу. Реал же был хладнокровен, раз за разом нанося удары в правый от Яна Облака угол.

Реал: Навас – Карвахаль (Данило, 52), Рамос, Пепе, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 72) – Бэйл, Бензема (Лукас Васкес, 77), Роналду

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Ф. Луис (Л. Эрнандес, 109) – Сауль, Габи, Аугусто (Карраско, 46), Коке (Парти, 116) – Ф. Торрес, Гризманн

Голы: Серхио Рамос (15) – Янник Феррейра Карраско (79)

Незабитый пенальти: Антуан Гризманн (48)

Реал Мадрид – Ливерпуль – 3:1, финал 2018 года

Финал, в котором нашлось место всему – и травме одного из ключевых игроков, и грубейшим ошибкам вратаря, и невероятному голу через себя.

Первый тайм ознаменовался обидным для поклонников Ливерпуля повреждением великолепного Мохаммеда Салаха в единоборстве с Серхио Рамосом, а далее откровенно начудил голкипер "красных" Лорис Кариус, практически похоронивший свою карьеру после той игры. Сперва вратарь непостижимым образом попросту скинул мяч на ногу Кариму Бензема, а ближе к концу встречи не сумел парировать дальний удар Бэйла. Между этими эпизодами мерсисайдцам удалось сравнять счет (Мане), но вышедший на замену Гарет нанес тот самый легендарный удар бисиклетой, чем окончательно добил подопечных Юргена Клоппа.

Реал: Навас – Карвахаль (Начо, 37), Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Иско (Бэйл, 61), Бензема (Асенсио, 89), Роналду

Ливерпуль: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Милнер (Джан, 83), Хендерсон, Вейналдум – Салах (Лаллана, 31), Фирмино, Мане

Голы: Карим Бензема (51), Гарет Бэйл (64, 83) – Садио Мане (55)