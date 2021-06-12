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Предлагаем вашему вниманию разбор тактики первого соперника сборной Украины на Евро-2020.

Первый соперник сборной Украины на Евро-2020 является не только фаворитом в нашем очном с ним противостоянии, но и, в общем, является "бумажным" лидером группы С. Постараемся разобраться с главными тактическими особенностями голландцев и идентифицировать их интегральный уровень.

Одной из отличительных черт нынешней версии "оранжевых" является нестабильность. Ее основной причиной является неопределенность с базовой тактической схемой. Штаб Франка де Бура возглавил сборную в сентябре прошлого года. С тех пор под руководством нового тренерского штаба Нидерланды провели 11 матчей. Послужной список – 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Сборная Де Бура играла по трем тактическим схемам – 4-2-3-1, 4-3-3 и 5-3-2 или 3-5-2, кому как больше нравится.

Судя по тому, как упорно голландцы наигрывали в контрольных матчах перед Евро-2020 структуру с тремя центральными защитниками, велики шансы, что именно в таком виде они предстанут перед сборной Украины 13 июня на "Йохан Кройф Арене".

В процессе подготовки к финальной стадии чемпионата Европы Нидерланды провели два спарринга с Шотландией (2:2) и Грузией (3:0). Если после матча с земляками сэра Алекса Фергюсона эксперименты Франка де Бура были подвергнуты нещадной критике от голландской футбольной общественности, то игра с достаточно конкурентоспособной сборной Грузии, получилась образцово-показательной.

Нужно отметить, что для спасения матча с шотландцами, которые дважды вели в счете, во втором тайме де Бур был вынужден вернуться к более привычной для игроков структуре – 4-3-3. Неудача не заставила главного тренера отказаться от своей идеи, и он, наперекор многочисленным критикам в спарринге с Грузией продолжил гнуть свою линию.

Именно этот матч на данный момент является наиболее оптимальным для анализа игры сборной Нидерландов. На наивный вопрос журналистов о том, по какой схеме Франк де Бур собирается сыграть со сборной Украины, специалист, разумеется, ответил размыто и неоднозначно. Он заявил, что удовлетворен взаимодействиями игроков в новой структуре и уровнем той интенсивности, которую поддерживала команда, но при этом не гарантировал, что в матче с нашей сборной сыграет по схеме 3-5-2.

Нидерланды

Заявка: 25 футболистов

Кадровые потери перед Евро: Ван Дейк (травма), Ван де Беек (травма), Силлесен (Covid-19)

Главный тренер: Франк де Бур

Вратари: Марко Бизот (Алкмаар), Тим Крул (Норвич), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Защитники: Патрик ван Аанхолт (Кристал Пэлэс), Натан Аке (Манчестер Сити), Дейли Блинд (Аякс), Дензел Думфрис (ПСВ), Маттейс де Лихт (Ювентус), Юррьен Тимбер (Аякс), Йоэл Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Интер), Оуэн Вейндал (Алкмаар).

Полузащитники: Райан Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Дави Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонни Джорджинио Вейналдум (Ливерпуль).

Нападающие: Стевен Бергхейс (Фейеноорд), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севилья), Дониэлл Мален (ПСВ), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

В команде Де Бура двадцать пять футболистов. Во время подготовительного сбора Ван де Бек получил повреждение и был отправлен из расположения национальной команды. Главный тренер решил ни кого не заявлять, мотивируя это тем, что потенциальный новичок не проходил с командой сборы. Его адаптация к структуре и игровым принципам будет отнимать определенное время и внимание.

Учитывая, кадровый потенциал сборной Голландии, потерю Ван де Бека нельзя назвать существенной. Такой, например, как отсутствие в заявке одного из лучших футболистов современности — Ван Дейка.

Основного вратаря — Силлесена, де Бур решили отцепить от заявки в связи с тем, что он из-за карантина пропустил бы большую часть подготовки. За статус первого номера конкурируют Крул и Стекеленбург. Обоим тренер дал по полному товарищескому матчу. Более опытный Мартен проявил себя лучше. Велика вероятность, что именно он начнет Евро в стартовом составе.

Переход на схему 3-5-2 (5-3-2) внес свои коррективы в формирование оптимального состава. К примеру, игроки, которые наиболее органично чувствую себя в роли вингеров — Бергхейс, Промес и Мален теперь востребованы лишь в качестве резервистов. Новая структура гарантировала место в старте латералям. Здесь вне конкуренции – Думфрис справа и Вейндлал слева. Это две современные "электрички", способные на протяжении всего игрового времени ходить по маршруту вдоль бровок. Оба хороши в атакующих действиях.

На схеме – ориентировочный состав сборной Голландии в струтктуре с тремя центрбеками. По большому счету, под вопросом пара позиций – вратарь и один защитник. Конкуренция среди центральных защитников "оранжевых" напоминает ситуацию в сборной Украины. Только у нас два игрока – Кривцов и Забарный претендуют на место в паре с Матвиенко, а у голландцев четверо достойных кандидатов делят три позиции – Блинд, Де Лигт, Де Врей и молодой Тимбер.

На мой взгляд, органичней в структуру ложится вариант с правшой Тимбером в роли правого центрального, левшой Блиндом в качестве левого центрального и мощным, классическим центрбеком Де Вреем между ними. Де Лигт правша и, разумеется, играть в обороне с тройкой "одноногих" не лучший вариант. Но, его возможно, несколько переоцененный статус и индивидуальные характеристики, в частности, понимание игры и способность продвигать мяч позволяют Франку де Буру рассчитывать на Маттейса, как на игрока стартового состава.

Нидерланды пропустили два последних крупных футбольных форума – Евро-2016 и ЧМ-2018. Разумеется, это ударило по статусу некогда одной из лучших сборных планеты. Вряд ли, команда де Бура дойдет до финала. Потенциально, она на это способна, но, пока этот проект выглядит сыровато. Хотя, в том, что Голландия способна украсить турнир несколькими яркими и качественными матчами, сомневаться не приходится. Лично я не сильно удивлюсь, если Нидерланды, к примеру, выиграют у Франции, но при этом, допускаю, что эта команда может проиграть Македонии.

"Оранжевые" слишком заточены на атаку. Футбол в их исполнении – это гарантия эстетического наслаждения, если конечно – это не матч под нагрузками с Шотландией, в котором команда стояла.

Де Бур пытается найти баланс, но при этом сохранить атакующий потенциал. Заметно, что тренерский штаб делает ставку на проактивные методы обороны. В матче с Грузией голландцы продемонстрировали качественный прессинг и контрпрессинг. Игроки сборной Голландии не покрывали большие расстояние в переходных фазах игры, сразу накрывая оппонентов в зоне мяча и зоне взаимодействий. Возврат мяча в процессе выхода соперника в атаку систематически приводил к созданию фазового пространства и соответственно, к голевым моментам у ворот Грузии.

Независимо от уровня соперника Нидерланды всегда стремятся к тотальному владению мячом и держат высокую линию обороны. Одна из главных тактических особенностей этой команды — функции фланговых защитников. В фазе игры с мячом они поднимаются максимально высоко.

Треугольник в центре поля находится в постоянном движении. Опорник Аталанты — де Роон часто смещается вправо, страхуя Думфрикса и подключающегося к атакам юного таланта Тимбера. В эти моменты де Йонг опускается глубже (при 5-3-2 или 4-3-3), закрывая зону в центре поля.

Также, при розыгрыше мяча на своей трети поля тройка центрбеков часто смещается к левому флангу, уводя за собой соперников. В таких ситуациях Де Роон опускается на свободный правый фланг, предлагая себя в свободной зоне.

При продвижении мяча во вторую треть поля сборная Голландии умело создает диагональные векторы для коротких и средних передач. По сути, на данном этапе развития позиционных атак "оранжевые" создают структуру из ромбов, центром которой является опорник. В большинстве случаев – это де Роон, но на этой позиции по ситуации может оказаться и де Йонг. Сути это не меняет, структура остается прежней. Создание и умелое использование треугольников и ромбов создают условия для эффективного контроля мяча. Самый высокий угол этих геометрических конструкций, как правило, создает сильнейший в индивидуальном плане игрок сборной – Депай. Мемфис постоянно открывается в недодачу, уходя или в левое полупространство или опускаясь в центральную зону.

В своих позиционных атаках Нидерланды часто перегружают левый фланг/полуфланг (оранжевая зона на схеме), а на левой бровке создается изоляция для быстрого и техничного Думфриса (желтая зона).

При продвижении мяча в финальную треть поля, за счет высоких позиций латералей и смещений Депая, линия инсайдов заполняется игроками по всем вертикальным зонам (фланг, полуфланг, центр, полуфланг, фланг). В данной фазе атаки структура преобразовывается в 3-1-5-1. Это приводит к тому, что обороняющиеся сталкиваются с проблемой – кого держать, какую зону оставить? Теоретически, перекрыть зоны можно линией из пятерки игроков, но, проблема в том, что пятерка голландцев не поднимается к линии обороны оппонентов, она постоянно в движении, между линий обороны. Защитники вынуждены реагировать и это приводит к деформации оборонительной структуры.

Депай органично взаимодействует с хавбеками. В матче с Грузией цепочка смещений работала, как механизм. Если де Роон покидал свою зону, его автоматически страховал де Йонг. Зону левого инсайда тут же занимал Мемфис. Эти взаимодействия без мяча давали "оранжевым" время и пространство для продвижения мяча в финальную треть поля.

Тепловая карта пока единственного проигранного Франком де Буром официального матча демонстрирует систематический перегруз левого фланга.

Касательно Думфриса, нужно отметить одну очень важную его особенность. Латераль ПСВ нередко, по диагонали может атаковать пространство в штрафной соперника. Как и подключения вперед крайних центральных защитников, забегания Думфриса не по флангу, а через полуфланг к штрафной могут поставить обороняющихся в тупик.

На скриншоте – эпизод из матча с Грузией, который завершился пенальти. Вейналдум сыграл на Депая, тот увидел подключение флангового игрока и своевременно отдал ему на ход в штрафную.

Отдельных слов заслуживает билд-ап команды де Бура. Как мы уже отмечали, при розыгрыше мяча от ворот тройка центрбеков смещается влево, так что левый центральный защитник (де Лигт или Блинд) уходят на позицию фулбека. Де Роон закрывает правый фланг, в опорную зону опускается де Йонг, а Депай опускается либо в полуфланг, либо в центральную зону.

Любовь голландцев к контролю мяча и основательные приготовления к розыгрышу могут ввести в заблуждение соперника. В последнем спарринге Стекеленбург часто выполнял прямой удар от ворот. Разумеется, это был не просто вынос в зону, а целенаправленные передачи на центрфорварда. Вегхорст забил сборной Грузии свой первый гол в составе национальной команды, но судя по его уверенным действиям в этом матче и тому, как ловко он вписался в систему игры, он имеет большие шансы начать Евро в старте.

Пока силовой нападающий Вольфсбурга борется за первый мяч, группа его партнеров уже на скорости атакует пространство. Выигранный второй мяч в этой ситуации может привести к развитию быстрой атаки.

Для сборной Голландии очень важны переходные фазы игры. Они держат высокую линию обороны, и задействуют в атаках большое количество игроков. Чтобы не посыпаться от контратак соперника, им необходимо слаженно и интенсивно накрывать оппонентов в зоне мяча. Если контрпрессинг работает, болельщики счастливы, если дает сбои – все обсуждают нестабильность "оранжевых".

Это не означает, что Нидерланды все 90 минут душат соперника высоким прессингом. Как правило, команда де Бура осуществляет интенсивное давление первые несколько секунд после потери мяча. Сама структура высокого прессинга не так агрессивна, но у нее есть свои особенности. Нельзя сказать, что голландцы, как Аталанта, применяют персонально-ориентированный прессинг, но элементы персональных ориентировок в нем, конечно присутствуют.

На схеме выше – вариант структуры высокого прессинга сборной Голландии в противостоянии с командой, играющей по базовой схеме команды Андрея Шевченко — 4-3-3. В зависимости от схемы соперника, тренерский штаб Нидерландов корректирует структуру давления. Например, сборная Грузии играла в три центрбека и с двумя опорными. В этом случае Депай и Вегхорст мешали спокойно разыгрывать мяч тройке защитников, а уже хавбеки и латерали с зазором контролировали своих персональных клиентов.

Не зависимо от структуры, суть остается прежней – футболисты, которые играют персонально, покидают свои зоны, уходя за соперником. При умелом подходе это можно использовать в своих целях.

Скорее всего, Нидерланды готовят на матч с Украиной схему 3-5-2. Но, нельзя исключать то, что де Бур блефует и на самом деле Голландия выйдет играть с двумя защитниками, одним форвардом и вингерами. Теоретически возможен вариант со схемой 4-2-3-1, где в опорной зоне действуют де Роон и де Йонг, а на флангах Вейндал и Думфрис получат поддержку креативных Малена (ПСВ) и Бергхейса (Фейеноорд).

Независимо от тактической схемы, принципы игры сборной Голландии остаются прежними. Ширину атаки поддерживают фланговые защитники. При необходимости, для розыгрыша мяча один из центральных хавбеков опускается на позицию ближнего фулбека. Команда активно создает треугольники и ромбы, что гарантирует диагональные векторы для передач. В деструктивной фазе использует контрпрессинг. По большому счету, система игры "оранжевых" в структурах 4-2-3-1 и 4-3-3 не имеет глобальных отличий. Основная разница лишь в позиции Френки де Йонга. Либо он действует выше, либо, чуть ниже. Но при этом, условный треугольник в центре поля постоянно находится в процессе движения и деформации.

При всей своей нестабильности, молодости и сырости, сборная Голландии остается очень опасным соперником, который при качественной работе в контрпрессинге и адекватной реализации голевых моментов способен серьезно расстроить любого соперника. Матч Нидерланды – Украина вполне может стать одним из самых ярких на стадии групповых турниров.

Сергей Костенок, Football.ua