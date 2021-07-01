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Football.ua вспоминает насыщенную карьеру Патрика Клюйверта, полную невероятных взлётов и оглушительных падений.

Именно сегодня исполняется 45 лет одному из самых ярких и интересных игроков девяностых-нулевых, лучшему бомбардиру Евро-2000, Патрику Клюйверту.

Вечер, 25 июня 2000 года. Роттердам, стадион "Фейеноорд", Нидерланды. Будевейн Зенден прорвался по левому флангу в штрафную соперника и отдал короткий пас вправо на Патрика Клюйверта. Тот, одним, казалось, довольно корявым касанием, перенаправил мяч в сетку ворот сборной Югославии. Счёт стал 4:0. Это был третий гол 23-летнего голландца в том поединке. В тот вечер Клюйверт был вездесущ – это был не просто лучший игрок матча или турнира, в тот момент, он был лучшим футболистом мира. Никто не мог предположить, что всего через четыре дня, Клюйверту и всей сборной Голландии, предстоит пережить настоящую футбольную трагедию.

Судьба великолепного нидерландского поколения на том чемпионате Европы, в полной мере отображает драму футбольной жизни Патрика Клюйверта – она была сродни американских горок, где после подъёма на невероятную высоту, обязательно следовало резкое и оглушительное падение. Впрочем, в случае Клюйверта, взлёты и падения, порой перемешивались, оставляя странный горько-сладкий привкус…

Начало карьеры у "Чёрной пантеры" выдалось поистине сказочным – Клюйверт дебютировал на взрослом уровне в матче за Суперкубок Нидерландов-1994, где Аякс не оставил шансов Фейенорду – 3:0. Третий мяч в поединке оказался на счету 18-летнего Клюйверта.

Весь сезон 1994/1995 прошёл в подобном духе – Аякс уверенно завоевал чемпионство, не потерпев ни одного поражения в сезоне, а 18-летний Клюйверт стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив первую строчку молодому феномену, приехавшему из Бразилии – Роналдо.

Однако, главное достижение того сезона добывалось на евроарене, где Аякс сумел выиграл Лигу чемпионов. Решающий поединок против Милана выдался довольно вязким – обе команды больше думали о том, как не пропустить и такой ход игры изрядно выматывал футболистов. Потому, когда Ван Гал выпустил на 70-й минуте молодого и свежего Патрика Клюйверта, это оказался прекрасный тактический ход.

Юный голландец прибавил ещё больше работы измотанной защите Милана, а за пять минут до финального свистка случился кульминационный момент – Франк Райкард нашёл единственную небольшую брешь в плотной обороне итальянцев и отдал туда мяч, прямо на Патрика Клюйверта. Форвард первым касанием не слишком удобно прокинул мяч себе наперёд и, уже практически будучи вытолкнутым с позиции защитником Милана, последним возможным движением, левой ногой, пробил в левый угол ворот – 1:0! Аякс эту победу уже не упустил, а Клюйверт в первом же своём сезоне во взрослом футболе, стал героем финала ЛЧ.

Опьянение от триумфа длилось недолго – спустя всего четыре месяца после финала ЛЧ, Клюйверт стал виновником автокатастрофы, в результате которой погиб 56-летний мужчина. В крови футболиста не было найдено следов алкоголя, потому он отделался сравнительно легко – 240 часов общественных работ. Однако, сам Клюйверт тяжело пережил трагедию, говоря, что после случившегося, никогда больше не сможет быть счастливым. Впоследствии, в карьере Клюйверта никогда не было оттенков каких-либо скандалов или неспортивного поведения. Случившаяся трагедия, стала для нападающего горьким жизненным уроком, который он усвоил навсегда.

Следующий сезон стал почти столь же триумфальным – Аякс вновь легко выиграл чемпионат, Клюйверт настрелял 15 мячей. Кроме того, амстердамский клуб второй раз подряд сумел выйти в финал ЛЧ, однако, на этот раз, уступил в серии пенальти Ювентусу.

Летом 1996 года Клюйверт дебютировал на крупном международном форуме – чемпионате Европы, и сыграл ключевую роль в выходе голландцев из группы. После нулевой ничьей с Шотландией и уверенной победы над Швейцарией 2:0, "оранжевых" устраивала даже ничья в матче третьего тура с Англией. Однако, подопечные Терри Венейблса были в тот вечер беспощадны, наколотив за час игрового времени, 4 мяча в ворота голландцев. Шотландцы в параллельном матче минимально обыгрывали Швейцарию и при таком раскладе, при равенстве очков с Нидерландами, обходили голландцев по разнице забитых-пропущенных. Однако, на 78-й минуте, Клюйверт, после гениального паса Бергкампа, забил гол престижа, который стал путёвкой в четвертьфинал. Там, впрочем, голландцы, вылетели по пенальти от сборной Франции.

Следующий сезон стал откровенно провальным для Аякса – команда заняла лишь четвёртое место в чемпионате, а большинство лидеров, во главе с тренером, уже подумывали о том, как уйти на повышение. Очевидно было, что в Аяксе наступает смена поколений, потому Клюйверт не стал продлевать контракт с клубом и летом 1997-го года перебрался в Милан, где уже играл его экс-одноклубник Эдгар Давидс.

В столице моды ещё прекрасно помнили великолепное голландское трио Ван Бастен-Гуллит-Райкард, потому появление очередного голландского футболиста суринамского происхождения, было принято с большим оптимизмом. Что говорить, если уже на официальной презентации, тогдашний гендир Милана Ариедо Брайда, сравнивал Клюйверта с Ван Бастеном… А Джордж Веа уступил молодому форварду "девятку" – номер Ван Бастена. Сам либериец в том сезоне выступал под номером 14. Капелло же утверждал, что Клюйверт и Веа напоминают ему Ван Бастена и Гуллита. В Милане Клюйверт дебютировал в матче за Кубок Берлускони против Ювентуса и отметился красивым голом в дальнюю девятку.

Триумфального продолжения, однако, не последовало – ни Клюйверт, ни команда в целом, не могли понять футбол, который пытался привить им Капеллло. Особенно тяжело это давалось молодому воспитаннику Ван Гала, привыкшему к искромётному, атакующему футболу, в котором форвард должен был реализовывать атаку, создаваемую всей командой. Прагматичная тактика Капелло была очень далека от того, к чему привык Клюйверт. Зимой команду покинули Давидс и Уинстон Богарт и Клюйверт остался единственным голландцем, в составе "россо-нери". По слухам, в то зимнее межсезонье, Рууд Гуллит хотел видеть форварда в Челси, однако сам нападающий ещё верил в возможность реализовать себя в Милане.

Но сезон закончился катастрофически – 10 место в Серии А, проигрыш в финале Кубка Италии, справедливая отставка Фабио Капелло. Летом 1998-го года Клюйверт выступил на чемпионате мира 1998-го года, отметившись голами в четвертьфинале и полуфинале – в ворота сборной Аргентины и Бразилии, соответственно. Увы, голландцы уступили бразильцам по серии пенальти, а затем и в матче за третье место сенсационным хорватам. Новый сезон Клюйверт начинал ещё как игрок Милана и даже провёл с "россо-нери" предсезонный сбор, однако Адриано Галлиани сумел договориться Хоаном Гаспартом и форвард перебрался в Барселону – к своему тренеру, Луи ван Галу. Так начался очередной взлёт в карьере Клюйверта.

Форвард попал в свою среду – кроме знакомого тренера, в Барселоне его ждала целая плеяда бывших партнёров по Аяксу – Рейзигер, братья де Буры, Зенден, Богард; кроме того, в команде был хорошо знакомый по сборной Нидерландов Филипп Коку. Голландская диаспора усиливалась такими игроками, как Пеп Гвардиола, Луиш Фигу, Сонни Андерсон, Луис Энрике, а главной звездой был бразильский плеймейкер Ривалдо. Эта команда должна была стать таким себе "Аяксом-1995 на максималках" и поначалу, казалось, что так оно и будет.

Сезон-98/99 Барселона завершила, уверенно взяв чемпионство в Ла Лиге, хотя в ЛЧ вылетела из сильной группы с МЮ и Баварией, а в Кубке Испании уступила в четвертьфинале Валенсии. Однако в целом, результат был приемлем и казалось, что команда вот-вот окончательно сыграется и выстрелит, не хуже того самого Аякса. Сам Клюйверт довольно быстро привык к новому чемпионату, в первом же сезоне настреляв 15 голов в Ла Лиге.

Триумф Барселоны Ван Гала действительно был близок, однако команде не хватило совсем чуть-чуть – на всех фронтах. Сезон 99/00 Барса закончила на второй строчке, упустив чемпионство Депортиво, в ЛЧ же и в Кубке Испании, каталонцы оступились в полуфиналах. Клюйверт стал лучшим бомбардиром команды – 25 голов во всех турнирах, но горечи от сезона без трофеев это не убавило.

Скрасить сезон мог триумф на Евро-2000 и у того поколения голландцев всё для этого было. Поколение Аякса-1995 уже окрепло и закрепилось в ведущих европейских клубах. Возглавил ту сборную ещё один экс-одноклубник Клюйверта, Франк Райкард. Голландцы прекрасно прошли групповой этап, одержав победу во всех трёх поединках. Вишенкой на торте стала зрелищная победа над действующими чемпионами мира французами, в последнем туре – 3:2. Клюйверт на групповом этапе отметился дважды – по голу в ворота Дании и Франции.

Затем был уже упоминаемый матч с Югославией с хет-триком Клюйверта. Итоговый счёт поединка – 6:1 и казалось, ничего не может остановить великолепных голландцев…

В полуфинале голландцы буквально весь матч "висели" на воротах сборной Италии. Преимущество "оранжевых" было не меньшим, чем в матче против Югославии. Вот только казалось, что в том матче израсходовался и весь голевой фарт команды Райкарда…

С 34-й минуты итальянцы играли в меньшинстве, в ворота Тольдо было поставлено два пенальти по ходу матча (первый не реализовал Франк де Бур, второй – Клюйверт), а сколько моментов и полумоментов не использовали "оранжевы" по ходу встречи… Показательна статистика – Италия в том матче нанесла всего 4 удара (3 в створ ворот), Нидерланды – 12 (9 в створ), угловые: Италия – 3, Нидерланды – 9, владение мячом: Италия – 35%, Нидерланды – 65%...

Судьба сыграла злую шутку с голландцами в том матче. После победы 6:1 над Югославией, "оранжевые" в поединке с Италией забили лишь один пенальти из шести – два во время матча, четыре в серии пенальти… Единственный пенальти за Нидерланды в серии забил Клюйверт... Нидерланды третий раз подряд (!!!) – после Евро-96 и ЧМ-98 – вылетели по пенальти.

Через день после того поединка Клюйверту исполнилось 24 года. Трудно было представить, что в дальнейшем он завоюет лишь один трофей в карьере, да и тот на закате карьеры. Увы, так и случилось. Дальнейшая карьера Клюйверта была одним сплошным падением – сперва медленным, но с каждым годом, становящимся всё стремительней. В Барселоне началась тренерская чехарда и сезоны-00/01, -01/02,-02/03 были откровенно провальными – 4, 4 и 6 место в Примере соответственно. Летом 2002-го года команду покинул Ривалдо и Клюйверт остался единственным лидером разбалансированной и расхлябанной команды. Между делом, сборная Нидерландов не квалифицировалась на ЧМ-2002…

В 2003 году президентом Барселоны в первый раз был избран Жоан Лапорта и он призвал спасать команду прекрасно знакомого Клюйверту Франка Райкарда – экс-партнёра по Аяксу-1995 и экс-наставника в сборной Голландии-2000. Казалось бы, вновь Клюйверту предстояло работать под руководством знакомого тренера и вот он шанс на очередной взлёт… Но – сам Клюйверт был уже другим и видимо, в "переходный" сезон 2003/2004, Райкард это увидел. Форвард всё ещё играл, забил 10 мячей (наименьший его показатель за шесть сезонов в Барселоне) и был полезен.

Но – Клюйверт уже олицетворял старую эпоху и не мог подстроиться под новых лидеров команды. Потому летом 2004-го года пути Клюйверта и Барселоны разошлись, после шестилетнего сотрудничества. Далее были ещё четыре сезона в четырёх разных клубах – по сезону в Ньюкасле, Валенсии, ПСВ и Лилле. Из этого периода можно вспомнить только чемпионство с ПСВ в сезоне 2006/2007 – тот самый, единственный трофей Патрика Клюйверта после 1999 года.

Клюйверт был запасным игроком команды, отыграв в том сезоне лишь 16 матчей и забив 3 мяча, однако, вероятно, он заслужил ещё раз в своей карьере почувствовать вкус чемпионства.

После сезона-2007/2008 в Лилле, Клюйверт повесил бутсы на гвоздь – ему было всего 32 года.

Тренерская карьера Клюйверта не задалась – наиболее яркими эпизодами в ней является работа в тренерском штабе Луи ван Гала в сборной Голландии в период 2012-2014, а также в штабе Кларенса Зеедорфа в сборной Камеруна в 2018-2019 годах. В качестве главного тренера Клюйверт работал лишь в молодёжках Твенте и Аякса, а также в сборной исторической родины своей матери – острова Кюрасао, близ Венесуэлы. Пытается Клюйверт реализовать себя и как функционер – в сезоне 16/17 он работал спортивным директором ПСЖ – приглашение в Париж Унаи Эмери были именно его работой. На данный же момент, Клюйверт работает директором академии Барселоны.

Впрочем, на футбольном поле Клюйверт тоже есть – дело отца продолжает сын Джастин Клюйверт, в прошедшем сезоне весьма неплохо отыгравший за Лейпциг. Удастся ли Джастину построить более успешную карьеру, чем у отца – покажет время, но похоже, шансы на это есть.

Александр Шевченко, Football.ua