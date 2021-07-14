Чтиво

Пять ярких воспоминаний о донецком Металлурге.

Ровно 25 лет назад, 17 июня 1996 года, началась история одного из наиболее интересных проектов украинского футбола – был основан донецкий Металлург. Жизнь этого клуба оказалось короткой (без 11 дней, 19 лет), но очень насыщенной, яркой и не слишком типичной для украинских команд. Пожалуй, ни через одну другую украинскую команду, кроме Динамо и Шахтёра, не проходило такое количество именитых и даже звёздных европейских игроков и тренеров.

Порой это были странные трансферы престарелых футболистов, которые делались больше для пиара, чем для результата, но для некоторых Металлург стал настоящим трамплином к большой карьере. Всё это подкреплялось стабильно высоким уровнем игры команды – из 18 сезонов в высшей украинской лиге, Металлург лишь дважды опускался ниже 10 места в турнирной таблице.

Football.ua предлагает вспомнить вам наиболее яркие моменты, почившего в бозе, колоритного украинского клуба.

Бронзовые сезоны

Первым серьёзным успехом донецкого Металлурга можно считать сезон 1997/1998 – тогда, в первом же сезоне в "вышке", команде удалось не только сходу занять шестое место в чемпионате, но и выйти в полуфинал Кубка Украины, выбив по ходу дела сам Шахтер. Творцом тех успехов был главный тренер Владимир Онищенко. Увы, дальнейшего развития не последовало из-за начавшихся финансовых проблем у тогдашнего руководства клуба.

В следующем сезоне команда боролась за выживание и еле-еле смогла сохранить место в элитном дивизионе. От исчезновения в тот период клуб спасли новые инвесторы, среди которых был тогдашний партнёр Рината Ахметова Михаил Ляшко, а также будущий президент Олимпика Владислав Гельзин. Именно они в августе 1999 года пригласили в команду Семёна Альтмана.

Он сумел стабилизировать игру команды и вернуть Металлург в верхнюю часть турнирной таблицы. Не последнюю роль в этом отыграло сотрудничество с Шахтёром – "горняки" охотно отдавали в Металлург своих молодых или просто не проходящих в основной состав футболистов. По данному маршруту в тот период переходили, среди прочих, Олег Шелаев, Владимир Яксманицкий, Игорь Леонов, Валерий Кривенцов, Вячеслав Шевчук и даже румын Марьян Саву.

Впрочем, помощь земляков пусть и обеспечивала Металлургу глубину состава, но не была единственным, да и даже главным источником усиления состава. Альтман в те годы проявил себя не только как сильный главный тренер, но и как грамотный селекционер, сумев найти сразу нескольких игроков, ставших впоследствии знаковыми фигурами для украинского футбола.

В 1999 году в Металлург перешел форвард Сергей Шищенко, до того менявший клубы почти ежегодно. Именно под руководством Альтмана Сергей получил необходимую для профессионального роста стабильность и игровую практику, а Металлург стал главным клубом в карьере Шищенко. В 2001 году из ЦСКА перешёл Сергей Закарлюка, для которого тот трансфер стал шагом на более высокий уровень. Тогда же, в клуб перешел совсем молодой Вячеслав Чечер, который пробудет вместе с клубом до самого его конца.

В 2001 году Металлург перешел в руки одного из богатейших украинцев, Сергея Таруты, что еще больше укрепило финансовую стабильность и возможности клуба. Всё это, вместе с уже наигранным и крепким составом под руководством Альтмана, позволило Металлургу в сезоне 2001/2002 опередить конкурентов в лице запорожского Металлурга, Металлиста и Днепра, и занять третье место в Высшей лиге Украины. Лучшим бомбардиром чемпионата стал форвард Металлурга Сергей Шищенко.

Вторые бронзовые медали были добыты уже в следующем сезоне, первую половину которого команда провела всё ещё под руководством Альтмана. И провела весьма неплохо, добыв 8 побед (в том числе, дома над киевским Динамо, в октябре 2002-го), при 4 ничьих и 3 поражениях. Тем не менее, во время зимнего перерыва, Альтман, решением то ли Дмитрия Селюка, то ли Олега Мкртчана, был отправлен в отставку. Возможно, свою роль сыграло шокирующее поражение в Бремене, о котором мы еще вспомним.

Так или иначе, Альман после этого возглавил родной Черноморец, с которым достиг не меньших успехов, чем в Металлурге. Донецкий же клуб возглавил 33-летний Александр Севидов, сумевший довести команду до вторых в истории бронзовых медалей.

В следующем сезоне начались эксперименты с тренерским штабом, проводимые, не в последнюю очередь, благодаря Дмитрию Селюку. Сперва Металлург возглавил голландский функционер Виллем Фреш, во второй части сезоне его сменил соотечественник Тон Каанен. Не сказать, что Металлург переживал в этот период серьезный игровой кризис, но и видимого прогресса не было. Как итог, 4-е место в сезоне 2003/2004.

Летом 2004 года новым главным тренером стал Славолюб Муслин, а команда усиливалась практически исключительно разного качества легионерами, привозимыми Дмитрием Селюком. Сербский тренер продержался до начала марта 2005-го года, но был уволен после выездного поражения запорожскому Металлургу. До конца сезона команду довёл российский специалист Виталий Шевченко, сумевший удержать команду на третьем месте – так Металлург завоевал свои третьи, и последние, бронзовые медали.

Постоянная тренерская чехарда, непоследовательность и отсутствие стратегии развития клуба, не позволили Металлургу конкурировать за призовые места в период стремительного роста украинского футбола. Поэтому, когда начался прогресс Металлиста, Днепр вышел на новый уровень, а в Черноморце началась эпоха Григорчука, Металлург, имея весьма неплохую материальную базу, не мог конкурировать с этими командами.

Звёзды

На протяжении почти всего существования донецкого Металлурга, отличительной особенностью этого клуба, была весьма неординарная трансферная политика, частью которой было приглашение звезд, порой, даже европейского уровня. На поле они показывали, мягко говоря, разные результаты, зато теперь, как говорится, есть что вспомнить.

Первой звездной "ласточкой", можно назвать камерунского форварда Бернара Чутанга, купленного аккурат под первое выступление Металлурга в еврокубках. В Донецке этого игрока хорошо помнили – за три года до этого Чутанг, в составе голландской Роды, забивал в ворота Шахтёра, да и в чемпионате Голландии был не на последних ролях.

Поговаривают, в борьбе за Чутанга, Металлург выиграл конкуренцию у клубов французской Лиги 1 и московского Спартака. Про феерический дебют Чутанга в Металлурге мы вспомним ниже, однако глобальных успехов в Украине камерунцу добиться не удалось – 3 гола в 17 поединках и ссылка в аренду в Бельгию уже в следующем сезоне…

Переход в Металлург 20-летнего опорника Яя Туре был замечен в украинских СМИ, во-первых, благодаря тому, что в украинский клуб перешёл брат самого Коло Туре, а во-вторых, благодаря необычному имени новичка. О том, что в Украину переехал один из наиболее звездных игроков, в истории нашего чемпионата, тогда никто не подозревал. В Донецке Туре провел весьма добротные полтора сезона, вложив свою лепту в завоевание третьих бронзовых медалей в истории Металлурга. Эта медаль стала первой, но далеко не последней, в карьере Туре.

Куда более громким, чем переход Туре, в те годы казался трансфер перуанского форварда Андреса Мендосы. Судите сами – в Металлург перешёл 26-летний форвард, забивший за 4 года в Брюгге более полусотни голов и ставший с командой чемпионом и дважды обладателем Кубка Бельгии.

В первом же сезоне Мендоса отметился 12-ю забитыми мячами в чемпионате, став вторым бомбардиром в том сезоне (наряду с Брандао, Сачко и Закарлюкой). Не в последнюю очередь, благодаря голевым подвигам перуанца, Металлург завоевал бронзовые медали. А затем… Мендосу отдали в аренду в Марсель, а после – в московское Динамо. Форвард ещё возвращался и даже забивал за Металлург, однако с годами началась игровая деградация и на свой уровень сезона 2004/2005, он уже не вернулся.

Летом 2006 года о Металлурге заговорили все европейские СМИ – клуб вернул в большой футбол Йорди Кройфа. Экс-игрок Барселоны и МЮ, а также сын легендарного Йохана Кройфа, после тяжёлой травмы колена два года работал ассистентом главного тренера на любительском уровне и казалось, что его игровая карьера завершена. Однако, Металлург удивил всех, подписав 32-летнего футболиста с громкой фамилией, но сомнительными игровыми качествами, после двухлетнего простоя… В итоге, за два года в клубе, Йорди Кройф ничего выдающегося не показал, но о существовании донецкого Металлурга в мире узнали, наверное, значительно больше…

Однако, в сравнении со следующим "звёздным" трансфером, приобретение Йохана Кройфа кажется гениальным селекционным решением. Возможно, Аилтон запомнился руководителем Металлурга ещё после противостояния с Вердером. Однако, так или иначе, в 2007 году это был уже совсем другой Аилтон – потерявший интерес к футболу и хоть какую-то мотивацию развиваться. Осенью 2007-го года бразильца банально выгнали из Дуйсбурга за нежелание тренироваться и выкладываться на поле. В этом моменте на горизонте и возник донецкий Металлург.

Что было дальше? Предоставим слово главным действующим лицам:

Аилтон, 21.03.2008:

- Кроме Металлурга, у меня были варианты поиграть в Бразилии, Саудовской Аравии и Корее. Но я решил, что в Украине будет лучше. Это недалеко от Германии, да и здешний менталитет мне ближе (…)

- Многих твоих поклонников интересует вопрос: почему ты так долго не мог дебютировать в составе Металлурга?

- Мне кажется, что все дело в адаптации. Должно пройти еще немного времени, чтобы я смог окончательно приспособиться к украинскому чемпионату и присущей ему манере игры.

(…)

- Я пришел сюда игроком с хорошим имиджем, с именем. На меня здесь возлагают большие надежды, все говорят: "Играй, играй!" Естественно, я хочу сыграть так, чтобы мне не было стыдно. Я приехал сюда улучшить свою репутацию, а не погубить ее.

(…)

В коллективе, кроме меня, по-немецки говорит только один человек, я же, в свою очередь, не понимаю английского, на котором общается большинство. Но не думаю, что это станет проблемой. Язык футбола знаком всем. Недель через пять-семь я начну понемногу говорить по-русски, а со временем сложности, вызванные языковым барьером, и вовсе должны сойти на нет.

Николай Костов, 17.05.2008:

– Что с Аилтоном?

– Спросите об этом у руководства клуба. Я не знаю, почему Аилтон сегодня не был с нами.

Аилтон, 08.08.2008, интервью изданию Bild:

- Клаус Аллофс (тогдашний спортдир Вердера, — А.Ш.) ищет нового нападающего. У вас есть какие-то идеи на этот счет?

- Да, Аилтон!

- Простите?

- Я уже разговаривал с Боссом Борном (Юрген Борн, президент клуба — прим.ред.), а на следующей неделе мне предстоит разговор с Клаусом Аллофсом. Я возвращаюсь в Вердер!

- В последнем клубе вы с треском провалились, неужели в Вердере все будет по-другому?

- Мне 35, но я еще не стар. Я здоров, так же быстр, как и раньше, да и голевое чутье никуда не делось. Кроме того, я знаю, как играют в Бремене. Система Вердера — это система Аилтона. Мы с Диего отлично сыграемся.

- Но по контракту вы должны еще полтора года отыграть в Украине.

- Да, но сейчас я дома, в Бразилии, и не собираюсь возвращаться в Донецк. Надеюсь, что в течении одной-двух недель контракт будет расторгнут. Тогда я буду свободен для Вердера.

Занавес.

Благодаря тесным связям руководства Металлурга с армянским футболом, через донецкий клуб прошли много армянских футболистов, в том числе и весьма неплохого уровня. Заметный след в Металлурге оставили Ара Акобян, Егише Меликян, Маркос Пиззелли. Однако, особняком здесь, конечно стоит год выступлений в составе Металлурга Генриха Мхитаряна.

Для атакующего хавбека Металлург стал первым зарубежным клубом в карьере и прекрасным – образцовым! – трамплином для дальнейшей карьеры. За год в Металлурге Мхитарян стал важным игроком основного состава, помог Металлургу выйти в финал Кубка Украины и летом 2010-го перешел в Шахтёр готовым, сформировавшимся игроком. Как пошла бы карьера армянина, попади он сразу из Пюника в клуб калибра Шахтёра – тяжело предположить, но факт остаётся фактом – год в составе Металлурга пошел Генриху только на пользу. Как и клубу.

Еще одной находкой селекционной службы Металлурга стал молодой бразильский нападающий Жуниор Мораес.

Бразилец провёл в Металлурге три последних года в истории клуба и все последние успехи донетчан тесно связаны с именем талантливого форварда. После ликвидации Металлурга Мораес провел несколько неплохих сезонов в составе киевского Динамо, а с 2018 года выступает в Шахтёре, в футболке которого дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины и даже дебютировал в национальной сборной нашей страны.

Неудачи в еврокубках

В еврокубках Металлургу откровенно не везло. То им в первом же раунде попадётся самый сильный из всех возможных соперник, то уступят при равной игре в овертайме…

Дебют, однако, вышел феерическим – во многих смыслах этого слова. 19 сентября 2002 года Металлург дома отыграл два мяча у бременского Вердера и сумел отстоять боевую ничью, в матче с именитым немецким клубом – 2:2. Причем, дважды в составе Металлурга отличился летний новичок команды Бернар Чутанг. Можно ли предположить лучший старт?

Однако, уже через неделю прекрасный еврокубковый старт превратился в настоящую катастрофу. Неопытная команда Семена Альтмана не справилась с натиском Вердера дома и после двух голов в свои ворота – сразу до и после перерыва, полностью расклеилась. Как итог – самое крупное еврокубковое поражение в истории украинского футбола – 8:0. А Вердер через неполных два года после того матча станет чемпионом Германии...

В следующем сезоне, в первом раунде Металлургу вновь попался соперник значительно выше классом. И пусть золотые годы Пармы к тому времени уже прошли, но все же, это пока еще была очень крепкая европейская команда, с Каннаваро и Адриано в составе. Сценарий этого противостояния был похож на прошлогодний – результативная ничья в Донецке и крупное поражение на выезде – 3:0

Спустя год Металлург уверенно одолел молдавский Тирасполь, однако в следующем раунде украинскому клубу преградили дорогу еще одни итальянцы – римский Лацио не дал ни малейшего шанса Металлургу, победив донетчан с одинаковым счетом 3:0 в обоих матчах.

А вот в сезоне 2005/2006 случился первый, по-настоящему, обидный вылет Металлурга. В первом матче с ПАОК, в Салониках, украинский клуб удержал результативную ничью 1:1, потому у команды были основания рассчитывать на успех в двухматчевом противостоянии. В Донецке же произошло нечто странное – на 39-й минуте новичок Металлурга Александр Косырин открыл счет, однако спокойно доиграть пять оставшихся минут до конца первого тайма с комфортным счётом не получилось. Напротив – за эту пятиминутку греки перевернули все с ног на голову, дважды забив в ворота Вирта. Во втором тайме украинская команда смогла отличиться лишь однажды, уступив по правилу выездного гола.





Следующего старта в еврокубках довелось ждать три года. И это уже был не Кубок УЕФА, а Лига Европы. В первых двух раундах Металлург без проблем разобрался с беларуским МТЗ-Рипо и словенским Интерблоком, а в двух результативных и интереснейших матчах с Аустрией, победу одержали австрийцы – благодаря голу в овертайме – 2:2 в Донецке, 3:2 в Вене.

Два последних еврокубковых сезона в истории Металлурга ознаменовались довольно безвольными вылетами – от норвежского Тромсе в 2012 году и албанского Кукеси годом позже.

Не построенный памятник

В мае 2005-го года Йожеф Сабо, возглавлявший тогда киевское Динамо, на одной из пресс-конференций, пообещал поставить памятник донецкому Металлургу, если он когда-то отберёт очки у земляков Шахтера. Журналистам запомнилось колоритное обещание, и они стали выжидать момент, чтобы припомнить о нём Йожефу Йожефовичу. Ждать пришлось не так уж долго – уже в августе 2006-го года Металлург дома сыграл с Шахтером в нулевую ничью. После этого, капитан Металлурга, Вячеслав Чечер, выслал Сабо письмо с предложением выслать деньги, за которые должен быть построен памятник, одному из донецких интернатов… Сабо от слов о памятнике не отказывался, однако момент, так и не был установлен, хотя сама эта история стала, наверное, лучшим памятником донецкому клубу, чем мог бы стать гранитный монумент…

"Донецкое дерби" и впрямь было весьма условным дерби, поскольку тотальным преимуществом в нем владел Шахтер. Простая статистика – за все время существования Металлурга, он сумел одержать лишь одну победу над Шахтером, при трёх ничьих и аж 32 поражениях. Тем контрастнее и заметнее были редкие успехи Металлурга.

Символично, что единственную победу над Шахтером в чемпионате Металлург одержал в последнем своем сезоне. Но даже она не вынудила Сабо поставить памятник.

Финалы кубков

Если статистика встреч с Шахтёром в чемпионате примечательна чудовищным преимуществом "горняков", то в Кубке царит паритет! Две победы Металлурга, две Шахтера (причем, одна из которых в дополнительное время). При этом, Металлург дважды выбивал земляков из Кубка. Впервые это произошло в сезоне 1997/1998, когда команда Онищенко неожиданно победила у "горняков" в Докучаевске 2:0. Во втором поединке, Шахтур сумел взять реванш, однако единственный гол Виталия Минтенко обеспечил Металлургу выход в четвертьфинал по правилу выездного гола – 3:1.

Следующий раз Металлург выбил Шахтёр весной 2010-го года. Уже в самом начале встречи "металлурги" сумели шокировать звездных оппонентов, забив 2 мяча до 10-й минуты. Отметились Мгуни и Димитров. До конца поединка Металлург грамотно удерживал преимущество, и Шахтер сумел лишь сократить отставание в счете, да и то лишь на последних секундах встречи.

Та победа дала Металлургу путёвку в первый в истории клуба финал Кубка Украины. Это был один самых необычных и при этом, самых интересных и насыщенных финалов Кубков.

Следующий раз в финал Кубка Металлург вышел спустя два года. Дорога к нему вновь была веселой и включала в себя победу над Зарей в дополнительное время и интереснейшую серию пенальти с Карпатами.

В финале Металлург также дал бой Шахтеру, уступив землякам лишь в дополнительное время.