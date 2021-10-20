Чтиво

Football.ua вспомнил одну из не самых известных побед в истории киевского клуба.

Противостояние Динамо и Барселоны, новую серию которого любители футбола смогут увидеть уже сегодня, — это целая история. Среди прочих матчей всегда выделяют легендарные 3:0 и 4:0 в сезоне-1997/1998, и на этом фоне всегда затмевается другая победа — добытая четырьмя годами ранее.

Наверное, это вполне заслуженно. Во-первых, это была в значительно большей степени случайность, а во-вторых — точки на "і" расставил ответный поединок. И, тем не менее — тот матч, а главное — аура вокруг него, заслуживают отдельного воспоминания.

Предыстория

На дворе далекий сентябрь 1993-го. Украиной все еще руководит первый президент страны и давний болельщик Динамо Леонид Кравчук, страна привыкает к недавно обретённой Независимости, а то, что позже прозвут "лихими 90-ми" — в самом соку.

Украинский футбол, как неотъемлемая часть нашей действительности, также привыкает к самостоятельной жизни. На момент сентября 1993-го отыграно 2 чемпионата, один из которых — полноценный, в 2 круга. Киевское Динамо пусть и уступило первое золото симферопольской Таврии, но уже успело его добыть в сезоне-1992/1993, пусть и набрав поровну очков с тогда еще днепропетровским Днепром.

Президентом киевского клуба уже 4 года является некто Виктор Безверхий (к слову, как выяснилось позже, править Виктору Ванафатовичу осталось меньше года), а главным тренером последние 8 месяцев — легендарный экс-защитник клуба Михаил Фоменко. Это позже Михаил Иванович продемонстрирует свои тренерские умения в ряде украинских клубов и сборной, а на тот момент он только начинал карьеру.

Чемпион Украины в те годы начинал свой путь в переименованном Кубке чемпионов (второй год он именовался Лигой) с первого раунда квалификации, то есть для попадания в первый групповой этап должен был одолеть двух соперников. И такова была воля судьбы, что первым из них стал чемпион Испании последних трех лет — Барселона. Кстати, старые знакомые встретились спустя лишь сезон — в розыгрыше-1991/1992 каталонцы дважды обыграли киевлян в групповом раунде последнего в истории Кубка европейских чемпионов.

Игра

Легендарный Олимпийский, который в те годы продолжал на советский лад именоваться Республиканским (а в народе — просто "Республикой"), принял сентябрьским вечером целых 60 тысяч болельщиков.

Да, учитывая вместимость в 100 — не так уж и много, но давайте учитывать, каков тогда был чемпионат Украины и, соответственно, посещаемость матчей национального первенства… в общем, для 1993-го — людей пришло много! Оно и неудивительно — среди всех проблем, которые тогда были на плечах людей, приезд Барселоны Кройфа был воистину знаменательным событием.

А вот на скамейке коллеги великого голландца, Михаила Фоменко, сразу бросается в глаза знакомое по нашим дням лицо — Михаил Михайлов. Да-да, вечный тренер вратарей столичного клуба руководил бело-синими голкиперами уже тогда! К примеру, пришедшим пару лет назад из Металлиста Игорем Кутеповым, просто феерично защищавшим ворота киевлян в матче с блаугранас. Составы на игру выглядели так:

"Динамо": Кутепов, Лужный, Пономаренко, Бессмертный, Шматоваленко, Ковалец, Мизин, Ребров, Топчиев, Леоненко (Шаран, 75), Шкапенко

"Барселона": Субисаррета, Феррер, Гвардиола, Куман, Надаль, Оскар (Салинас, 68) Гойкоэчеа, Стоичков, Лаудруп, Амор (Бегиристайн, 61), Иван

Как мы видим, в старте Динамо уже тогда выходило двое футболистов (а именно уже получивший капитанскую повязку 25-летний Олег Лужный и 19-летний Сергей Ребров), без которых невозможно представить Динамо Валерия Васильевича Лобановского, которое спустя четыре года поиздевается над Барселоной в группе Лиги чемпионов.

Также видим трех неплохих украинских тренеров современности — Сергея Ковальца, Анатолия Бессмертного и вышедшего на замену Владимира Шарана. И куда же без Виктора Леоненко! Он тогда проводил в столице Украины второй год. На эту игру, к слову, Леоненко вышел после травмы, и от того его прекрасное выступление еще ценнее.

У Барсы, помимо Христо Стоичкова, бросаются в глаза две фамилии — Хосеп Гвардиола и Рональд Куман. Позже они будут с различным успехом тренировать самый важный клуб в их жизни (один продолжает это делать и по сей день), а тогда довольно успешно за него выступали.

Уже на шестой минуте контратака динамовцев принесла каталонцам неожиданный "привет" — навес с правого фланг и отличное замыкание головой от хавбека Павла Шкапенко. Хотя казалось, что это обычная неразбериха, которая быстро закончится.

Впрочем, уже к 28-й минуте случился эпизод, который мог похоронить все романтические мечты. Пенальти в ворота киевлян за руку в своей штрафной и красная карточка Сергею Мизину. Отечественные комментаторы в эфире громогласно заявили, что выдана она за разговоры с арбитром, и вполне возможно, что это так. А вообще с той трансляции даже невозможно было понять, кто рукой-то сыграл…

Рональд Куман был настоящим мастером исполнения одиннадцатиметровых и на этот раз щечкой поразил верхний угол динамовских ворот — Кутепов угадал, но не взял.

"Сине-гранатовые" быстро ответили, однако еще до перерыва Динамо вновь вышло вперед. Теперь уже пенальти было назначено в ворота Андони Субисарреты (а ведь у того внешняя схожесть с Кутеповым прослеживается!), и его успешно реализовал Виктор Леоненко. Кстати, очень схоже на Кумана — в тот же верхний угол с также угаданным прыжком вратаря соперников. И снова говорим о том, что в наши дни представить сложно — этот мяч не попал ни в один из наших обзоров, поэтому посмотрим на него в испанском:

Леоненко разобрался с соперниками не хуже, чем проанализировал матчи последнего тура УПЛ, выдал на Шкапенко, а тот к голу приплюсовал и заработанную для команды возможность отличиться вновь. В раздевалочку, так сказать.

В начале второй половины игры ситуация была схожей на ту, что случилась после первого гола киевлян. Барса атаковала, создавала моменты, да только в этот раз забила вовсе не она. Угловой, суматоха в штрафной площадке гостей, один удар выбит с линии ворот, второй взяла на себя штанга, и только с третьего Виктор Леоненко точно ударил головой и оформил дубль.

В оставшиеся 35 с лишним минут чудеса в рамке продолжал творить Игорь Кутепов, а под конец игры трибуны овациями проводили Виктора Леоненко. 3:1 — таков был сенсационный итог.

В это было сложно поверить. В те тяжкие годы такая победа стала огромной отдушиной для тысяч людей, которые еще недавно видели Динамо Киев на пьедестале европейского футбола — а именно с Кубком Кубков в руках и в полуфинале Кубка чемпионов. И пусть даже ответная игра спустя две недели похоронила все мечты — 4:1 с единственным голом Реброва означали, что ничего нам дальше не светит.

Что касается Барселоны, то пройдя в следующем раунде венскую Аустрию, каталонцы в итоге пробились в финал самого престижного клубного турнира Европы, где со счетом 0:4 уступили Милану.