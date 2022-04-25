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Football.ua розглянув глибокий підтекст протистояння між учасниками півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА.

Єврокубковий сезон близиться до свого завершення. Чвертьфінали Ліги чемпіонів подарували нам справжнє футбольне шоу та одну гучну сенсацію — Вільярреал!

Пропонуємо вашій увазі традиційне прев'ю чергової стадії головного клубного турніру континенту.

Манчестер Сіті — Реал

Не встигли "городяни" вибити з турніру мадридський Атлетіко, як жереб підкинув їм земляків "матрацників" у півфіналі.

Реал, у свою чергу, пройшов англійський бар'єр під назвою "діючий володар кубку чемпіонів Челсі", знову потрапивши на команду з Туманного Альбіону.

Ман Сіті зустрінеться із "вершковими" на цій стадії вдруге за останні шість років. У сезоні-2015/16 гранд з Манчестера пройшов київське Динамо та ПСЖ, але вилетів від підопічних Зінедіна Зідана.

Цікаво, що тоді перша зустріч теж відбулася на Етіхаді (у єврокубках Сіті оф Манчестер), завершившись нульовою нічиєю. У матчі-відповіді на Сантьяго Барнабеу усе вирішив гол Гарета Бейла/автогол Фернандо у першому таймі. А якби Серхіо Агуеро потрапив у площину воріт на останніх хвилинах?

До того зіткнення ці колективи встигли зустрітися на груповому етапі сезону-2012/13. У Мадриді була справжня футбольна вистава, гідна фіналу.

Довгий час на табло Барнабеу горіли нулі, але після взяття воріт Едіна Джеко на 69 хвилині у гру по-справжньому ввімкнулися обидві команди. Марсело зрівняв рахунок, проте на 85 хвилині Александар Коларов знову вивів гостей уперед! Тим не менш цей гольовий трилер просто не міг не закінчитися драматичною розв'язкою.

На 87-ій хвилині Карім Бензема вдруге змусив капітулювати Харта, а на 90-ій Кріштіану Роналду прошив ворожого голкіпера потужним ударом, що дозволило команді "Особливого" Жозе Моурінью взяти перші три пункти у тій кампанії!

У грі п'ятого туру Сіті зумів втекти від поразки на 73 хвилині з пенальті (Агуеро), котрий заробив Альваро Арбелоа, отримавший за свій фол червону картку.

Була між ними й третя зустріч. В сезоні-2019/20 команди зійшлися у запеклій битві не на життя, а на смерть у 1/8 фіналу.

Перша гра пройшла за декілька тижнів до початку пандемії коронавіруса. Іско відкрив рахунок, влучно пробивши у дальній кут, але МС зумів здобути вольову перемогу завдяки Кевіну де Брюйне. Бельгієць спочатку ассистував Габі Жезусу, а потім реалізував пенальті.

Бразилець, до речі, став головною фігурою на цій уявній шаховій дошці у матчі-відповіді, котрий відбувся 7 серпня.

Проте більш важливої відмітки заслуговує Рафаель Варан, який за відсутності свого партнера по обороні Серхіо Рамоса відверто привіз обидва м'ячі у ворота "бланкос".

Отож, сумарні 4:2 на користь Манчестер Сіті, котрий одразу ж вилетів від Ліона у наступній стадії.

"Городяни" помітно покращили свої показники із іспанцями у плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо до протистояння із Атлетіко вони лише одного разу зуміли здолати представників Піренеїв (згаданий вище прохід мадридського Реалу), то зараз баланс зустрічей виглядає наступним чином — +3=2-5.

Двічі "Блу Мун" зупиняла Барселона (у 2014 та 2015 роках), одного разу той же Реал Мадрид (півфінал 2016 року).

Самі мадридці перед зарубою із Сіті мають наступні показники за останні десять сезонів із представниками Туманного Альбіону — два вильоти (Сіті у 2020-ому, Челсі у минулому році) та одразу чотири тріумфи (загальні 3:2 із Манчестер Юнайтед у 2013-ому, 1:0 із Манчестер Сіті у 2016-ому, 3:1 у фіналі турніру проти Ліверпуля та 5:4 із Челсі у чвертьфіналу цього сезону).

Карло Анчелотті стане третім тренером, котрий керував "королівським клубом" у матчах із "городянами" після Жозе Моурінью та Зінедіна Зідана.

Так само й Пеп Гвардіола, попередниками якого були Роберто Манчіні та Мануель Пеллегріні.

Дуже важливим фактором протистояння Реалу та Ман Сіті є фактор домашнього стадіону "Блу Мун". Господарі Сіті оф Манчестер жодного разу не програли "вершковим" у рідних стінах. Реал, щоправда, виграв два матчі з трьох на Сантьяго Барнабеу, тож ця пара є дуже й дуже непередбачуваною.

Ліверпуль — Вільярреал

Казка "жовтої субмарини" продовжується! Команда Унаї Емері зуміла сенсаційно подолати "ювентійський" та "баварський" бар'єри, тож хоче продовження банкету.

Діючому володарю Ліги Європи не звикати грати із важкоатлетами у цій ЛЧ, тобто саме Ліверпуль має відчувати більший тиск. "Підводники" вже й так герої, їх вильоту від "червоних" абсолютно ніхто не здивується, а ось поразка англійців буде сприйматися як відверта невдача. Після проходу Інтера та Бенфіки (та вильоту Баварії!) банда Юргена Клоппа вважається чи не головним фаворитом.

До речі, ви теж помітили, що у півфіналу зійшлися принципові суперники на європейській карті двох останніх десятиліть — Іспанія та Англія?

Вільярреал не частий гість на пізніх стадіях плей-офф ЛЧ, для нього це лише другий подібний випадок в історії. А ось у Лізі Європи вже куди краще. Минулого року була перемога над Манчестер Юнайтед у Гданську, а до цього левантійці вже встигли чотири рази вийти до 1/2 фіналу.

Одним з суперників "субмарина" були саме мерсисайдці. У сезоні-2015/16 команда Марселіно Гарсії Тораля здобула мінімальну перемогу на Ель Мадригалі завдяки блискучій комбінації Деніс Суарес-Адріан Лопес у компенсований до другого тайму час.

Проте на Енфілді Ліверпуль розгромив опонента з рахунком 3:0, відправившись на побачення із Севільєю до Базелю. Вже на 7 хвилині "The Reds" нівелювали перевагу суперника (автогол Бруно Соріано), а у другому таймі Ден Старрідж та Адам Лаллана встановили остаточний рахунок цього протистояння.

Більше ці колективи ніде і ніколи не пересікалися.

Статистика говорить не на користь Вільярреалу. Таке враження, що він наче магнітом притягує до себе англійців. У легендарному півфіналі Ліги чемпіонів 2006 року "підводники" мінімально поступилися Арсеналу, а Хуан Рікельме не реалізував пенальті на 90 хвилині.

У чвертьфіналі сезону-2008/09 ті ж "каноніри" впевнено рознесли суперника із загальним рахунком 4:1.

У Лізі Європи була поразка від Ліверпуля, котру ми згадали вище. У останньому Суперкубку УЄФА поступилися Челсі у серії пенальті.

Але під керівництвом досвідченого Унаї Емері, висока тренерська кваліфікація котрого ніколи не викликала сумнівів, починає потрохи закривати гештальти та успішно боротися із привидами майбутнього, тож ця чорна серія може змінитися.

У півфіналі (знову!) минулорічної ЛЄ був пройдений Арсенал, а у фіналі Манчестер Юнайтед у драматичній серії пенальті.

"Червоні" ж не дуже вдало грають із іспанцями в останні роки. Окрім знаменитого камбеку із Барселоною та перемоги над Вільярреалом були поразки від Севільї (фінал ЛЄ-2016), мадридського Атлетіко (1/8 сезону-2019/20) та Реалу (чвертьфінал минулої ЛЧ).

Проте "жовта субмарина" —це далеко не хтось із іспанських грандів. Це колектив, котрий максимально чітко виконує на полі тренерський план та грає дуже організовано, але цього може бути замало, щоб пройти такий Ліверпуль!

Баланс протистояння Юрген Клопп — Унаї Емері — +3=2-1 на користь німецького фахівця.

Фактично, навіть чотири перемоги, бо мерсисайдці виграли по пенальті у 1/8 фіналу Кубка Ліги-2019/20 у божевільному та знаменитому матчі (5:5, 5:4 по пен.).

Спочатку саме баск мав перевагу, вигравши фінал Ліги Європи у 2016 році та зігравши внічию (1:1) у 11 турі сезону-2018/19, але далі стався згаданий виліт із Кубку Ліги й дві поразки із загальним рахунком 2:8 (1:5, 1:3).

З моменту півфіналу ЛЄ-15/16 проти Вільярреалу в Ліверпуля у складі все ще присутні Джеймс Мілнер, Роберто Фірміно, Дівок Орігі, Джордан Хендерсон, а ось Альберто Морено зараз носить футболку як раз "підводників".