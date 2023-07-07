Італія

Сума трансферу футболіста становила близько 10 мільйонів євро.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Баєра Мітчеллом Баккером.

Угода з 23-річним голландцем розрахована до літа 2027 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Баккер провів 40 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Раніше Аталанта посилилася боснійським захисником Сеадом Колашинацом.