Редакція Football.ua склала свій список із десяти найкращих футболістів світу за підсумками року та виділяє фаворита серед них.
За останні кілька років престижність Золотого м'яча в очах деяких європейських футбольних уболівальників дещо впала через низку причин, проте варто визнати, що увага до цієї індивідуальної нагороди, як і раніше, залишається на високому рівні.
Сезон-2022/23 був досить унікальним, оскільки чемпіонат світу, попри традиції проведення його в літній період, цього разу пройшов у Катарі посеред клубної кампанії. З одного боку, на момент вручення Золотого м'яча-2023 досягнення гравців на катарському мундіалі вже можуть залишитися далеким спогадом, але не заперечуватимемо, що саме ЧС-2022 стане великим аргументом при врученні Золотого м'яча цього року.
І оскільки всі головні трофеї в 2023 році вже розіграно, редакція Football.ua зібрала для вас список із десяти футболістів, які, на нашу думку, матимуть найбільші шанси на вручення Золотого м'яча.
10. Роберт Левандовські
Позиція: форвард
Клуб: Барселона
Країна: Польща
Досягнення: Ла Ліга, Суперкубок Іспанії, кращий бомбардир Ла Ліги
Зараз шанси Роберта Левандовські коли-небудь виграти Золотий м'яч, напевно, практично зникли, проте, заради справедливості, у Барселоні 35-річний поляк зміг зберегти свою традицію тріумфів у командних змаганнях.
Левандовські став невід'ємною частиною факту повернення "блаугранас" на вершину іспанського футболу в останньому сезоні, при цьому також зберігши досить вражаючу результативність: 46 матчів, 33 голи та 8 результативних передач.
Так, цього навряд чи буде достатньо для того, щоб бути серед фаворитів на вручення Золотого м'яча, але щоб бути присутнім у списку кращих — цілком.
9. Хуліан Альварес
Позиція: форвард
Клуб: Манчестер Сіті
Країна: Аргентина
Досягнення: чемпіонат світу, Ліга чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії
Йому лише 23 роки, а він уже пройшов цю гру, будучи не на перших ролях як мінімум у Манчестер Сіті, але при цьому повною мірою користуючись тими можливостями, що йому надавалися.
На чемпіонаті світу-2022 Хуліан Альварес став невід'ємною частиною історичного тріумфу збірної Аргентини, більш ніж справедливо вигравши конкуренцію у Лаутаро Мартінеса і забивши чотири голи у семи проведених матчах (більше лише у Мбаппе та Мессі).
Пощастило Хуліану і на клубному рівні, адже у статусі ротаційного гравця для Ерлінга Голанда аргентинський форвард переважно виходив з лави для запасних, але навіть без постійного місця у старті він зміг забити 17 голів і віддати 5 асистів у 49 матчах. Талант у Хуліана, безперечно, є, а статус найбільш титулованого гравця у сезоні-2022/23 за визначенням ставить його до списку номінантів на Золотий м'яч.
8. Вінісіус Жуніор
Позиція: вінгер
Клуб: Реал Мадрид
Країна: Бразилія
Досягнення: Кубок Іспанії, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА
Нехай мадридський Реал провів свій далеко не найуспішніший сезон, у таборі "вершкових" знову виразно виділявся в індивідуальному плані молодий вінгер Вінісіус Жуніор, світовий клас якого — очевидний та безперечний факт.
Так, якщо ми говоримо в контексті Реалу, то Кубок Іспанії, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА — це не найкращий аргумент щодо командних трофеїв, оскільки всі ми вже звикли до регулярних тріумфів іспанського гранду у тій же Лізі чемпіонів.
Цього ж сезону "вершкові" були розбиті Манчестер Сіті у півфіналі найпрестижнішого єврокубку, а в рамках Ла Ліги майже без наявності запеклої боротьби поступилися чемпіонством Барселоні. Проте коли ти дивишся на 23 голи і 21 асист Вінісіуса в 55 матчах — питань щодо його присутності у списку номінантів на Золотий м'яч стає набагато менше.
7. Ілкай Гюндоган
Позиція: центральний півзахисник
Клуб: Манчестер Сіті / Барселона (літній трансфер)
Країна: Німеччина
Досягнення: Ліга чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії
Наявність справжнього капітана у команді — важливий чинник у досягненні командних успіхів, і Ілкай Гюндоган упорався зі своєю роллю в Манчестер Сіті на всі 100%. Практично весь сезон "містяни" перебували в статусі наздоганяючого у чемпіонських перегонах з лондонським Арсеналом, але команді Хосепа Гвардіоли таки вдалося повною мірою скористатися осічками "канонірів", у чому величезну роль зіграли індивідуальні дії німецького хавбека.
Взагалі Гюндоган наприкінці сезону був, напевно, найпомітнішою фігурою в успіхах Манчестер Сіті. Якщо говорити про АПЛ, то згадуються дублі проти Евертона та Лідса, які закріпили лідерство команди в таблиці. Якщо говорити про Лігу чемпіонів, то Ілкай відзначився асистом на Де Брюйне у першому півфінальному матчі проти Реала, що дозволило Сіті зрівняти рахунок у заключному відрізку. Якщо говорити про Кубок Англії, то практично вся заслуга за підсумковий тріумф лежить на плечах Гюндогана, адже саме він оформив дубль у фіналі проти Манчестер Юнайтед.
Одне можна сказати точно: Барселона підписала дуже важливого футболіста у всіх аспектах, а для Манчестер Сіті відхід німця – велика втрата, з якою потрібно буде якось справлятися.
6. Родрі
Позиція: опорний півзахисник
Клуб: Манчестер Сіті
Країна: Іспанія
Досягнення: Ліга чемпіонів, АПЛ, Ліга націй та Кубок Англії
Чи можна зараз по праву вважати Родрі найкращим опорним півзахисником у світі? А чому ні? Тим більше, якщо свої індивідуальні вміння на полі іспанець підтверджує вражаючим послужним списком із виграних командних трофеїв, у тому числі і за збірну Іспанії (хоч би як хто не ставився до Ліги націй).
Жоден польовий гравець не виходив на клубному рівні у стартовому складі більше, ніж це зробив Родрі за Манчестер Сіті у сезоні-2022/23.
І, до слова, у найважливіший момент кампанії для "містян", коли команді було дуже непросто, саме іспанський хавбек забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера, принісши своїм ударом історичний требл для Ман Сіті.
5. Віктор Осімген
Позиція: форвард
Клуб: Наполі
Країна: Нігерія
Досягнення: Серія А, кращий бомбардир Серії А
Віктор Осімген назавжди увійшов в історію Наполі. Можливо, навіть десь близько до рівня легендарного Дієго Армандо Марадони, як би це гучно не звучало.
Здавалося б, що досягнення нігерійського форварда і того ж таки Левандовські практично однакові за підсумками сезону-2022/23, але саме успіхи Осімгена ментально сприймаються як більш вражаючі, тому поляк опинився в нашому списку на помітно нижчому місці.
І мова не лише про 31 гол та 5 асистів у 39 проведених матчах. Нігерійський форвард став головною причиною першого за 33 роки Скудетто для Наполі. Більше того, коли Осімгем був відсутній на полі через пошкодження — Наполі вже не виглядав такою домінуючою силою італійського футболу. Можливо, з цієї причини неаполітанці також не змогли пройти Мілан у плей-оф Ліги чемпіонів та вилетіли від Кремонезе на стадії 1/8 фіналу Кубка Італії.
4. Кіліан Мбаппе
Позиція: форвард
Клуб: Парі Сен-Жермен
Країна: Франція
Досягнення: Ліга 1, кращий бомбардир чемпіонату світу-2022, кращий бомбардир Ліги 1
Кіліан Мбаппе особисто вважає, що він зробив достатньо, щоб виграти Золотий м'яч у 2023 році. І правду кажучи, для цього можна знайти свої вагомі аргументи. Форвард Парі Сен-Жермен забив понад 50 голів за клуб і національну збірну Франції, виграв ще один чемпіонський титул і став володарем "Золотої бутси" на чемпіонаті світу після того, як зробив важливий хет-трик у фіналі проти Аргентини (8 голів у 7 матчах).
Однак підсумкова невдача в Катарі та відсутність командних успіхів у Лізі чемпіонів, ймовірно, коштуватимуть йому того, що мрію про свій перший Золотий м'яч йому знову потрібно буде відкласти. Хоча є небагато сумнівів, що якщо б Франція таки виграла ЧС-2022, - France Football безальтернативно вручив би нагороду своєму співвітчизнику.
3. Кевін Де Брюйне
Позиція: плеймейкер
Клуб: Манчестер Сіті
Країна: Бельгія
Досягнення: Ліга чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії, кращий асистент АПЛ, кращий асистент Ліги чемпіонів
Якщо вас попросять назвати ім'я найкращого плеймейкера у світовому футболі останнього покоління, то більшість справедливо назвуть ім'я Кевіна Де Брюйне. Так, чемпіонат світу в Катарі видався повністю провальним для збірної Бельгії, але те, як КДБ набрав форму протягом сезону, – щось на рівні фантастики.
32 результативні передачі у 49 проведених поєдинках на клубному рівні, виграний історичний требл у складі Манчестер Сіті та його неоцінений внесок у двох очних матчах з Арсеналом (3 голи, 2 асисти), який фактично і визначив долю чемпіонських перегонів на користь "містян", — більш ніж переконливі аргументи для перебування Кевіна Де Брюйне у трійці найкращих гравців за підсумками 2023 року.
2. Ліонель Мессі
Позиція: нападник
Клуб: Парі Сен-Жермен / Інтер Маямі (літній трансфер)
Країна: Аргентина
Досягнення: чемпіонат світу, Ліга 1, Суперкубок Франції, кращий гравець чемпіонату світу, кращий асистент Ліги 1
Найімовірніше, саме Ліонель Мессі забере до своєї трофейної кімнати свій восьмий Золотий м'яч, і причиною цього є як командні, так і індивідуальні успіхи на чемпіонаті світу у складі збірної Аргентини.
Будемо відвертими: у рік проведення мундіалю конкретно досягнення на цьому турнірі беруться до уваги в першу чергу, тому, незважаючи на абсолютно невражаючу форму Мессі у другій половині сезону, перемоги на ЧС-2022 та статусу кращого гравця катарського мундіалю має бути достатньо для легендарного аргентинця, щоб завершити з європейським футболом ще на одній мажорній ноті, остаточно ознаменувавши про кінець цілої футбольної епохи.
1. Ерлінг Голанд
Позиція: форвард
Клуб: Манчестер Сіті
Країна: Норвегія
Досягнення: Ліга чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії, кращий бомбардир АПЛ, кращий бомбардир Ліги чемпіонів
Те, що зробив Ерлінг Голанд у сезоні-2022/23, взагалі важко усвідомлювати. У дебютному ж сезоні в Манчестер Сіті норвезький форвард виграв абсолютно все серед командних трофеїв і побив безліч бомбардирських рекордів, забивши на клубному рівні 52 голи і віддавши 9 асистів у 53 поєдинках у всіх турнірах.
Що ще потрібно, щоб отримати Золотий м'яч? Напевно, у сезон проведення чемпіонату світу – успіхи на цьому ж чемпіонаті світу, але збірна Норвегії там участі не брала.
Не на користь Голанда грає і його безголева серія з восьми матчів у заключному відрізку сезону, але вона аж ніяк не перекреслює те, що робив цей норвезький монстр протягом усієї кампанії.