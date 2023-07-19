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Редакція Football.ua склала свій список із десяти найкращих футболістів світу за підсумками року та виділяє фаворита серед них.

За останні кілька років престижність Золотого м'яча в очах деяких європейських футбольних уболівальників дещо впала через низку причин, проте варто визнати, що увага до цієї індивідуальної нагороди, як і раніше, залишається на високому рівні.

Сезон-2022/23 був досить унікальним, оскільки чемпіонат світу, попри традиції проведення його в літній період, цього разу пройшов у Катарі посеред клубної кампанії. З одного боку, на момент вручення Золотого м'яча-2023 досягнення гравців на катарському мундіалі вже можуть залишитися далеким спогадом, але не заперечуватимемо, що саме ЧС-2022 стане великим аргументом при врученні Золотого м'яча цього року.

І оскільки всі головні трофеї в 2023 році вже розіграно, редакція Football.ua зібрала для вас список із десяти футболістів, які, на нашу думку, матимуть найбільші шанси на вручення Золотого м'яча.

10. Роберт Левандовські

Позиція: форвард

Клуб: Барселона

Країна: Польща

Досягнення: Ла Ліга, Суперкубок Іспанії, кращий бомбардир Ла Ліги

Зараз шанси Роберта Левандовські коли-небудь виграти Золотий м'яч, напевно, практично зникли, проте, заради справедливості, у Барселоні 35-річний поляк зміг зберегти свою традицію тріумфів у командних змаганнях.

Левандовські став невід'ємною частиною факту повернення "блаугранас" на вершину іспанського футболу в останньому сезоні, при цьому також зберігши досить вражаючу результативність: 46 матчів, 33 голи та 8 результативних передач.

Так, цього навряд чи буде достатньо для того, щоб бути серед фаворитів на вручення Золотого м'яча, але щоб бути присутнім у списку кращих — цілком.

9. Хуліан Альварес

Позиція: форвард

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Аргентина

Досягнення: чемпіонат світу, Ліга чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії

Йому лише 23 роки, а він уже пройшов цю гру, будучи не на перших ролях як мінімум у Манчестер Сіті, але при цьому повною мірою користуючись тими можливостями, що йому надавалися.

На чемпіонаті світу-2022 Хуліан Альварес став невід'ємною частиною історичного тріумфу збірної Аргентини, більш ніж справедливо вигравши конкуренцію у Лаутаро Мартінеса і забивши чотири голи у семи проведених матчах (більше лише у Мбаппе та Мессі).

Пощастило Хуліану і на клубному рівні, адже у статусі ротаційного гравця для Ерлінга Голанда аргентинський форвард переважно виходив з лави для запасних, але навіть без постійного місця у старті він зміг забити 17 голів і віддати 5 асистів у 49 матчах. Талант у Хуліана, безперечно, є, а статус найбільш титулованого гравця у сезоні-2022/23 за визначенням ставить його до списку номінантів на Золотий м'яч.

8. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал Мадрид

Країна: Бразилія

Досягнення: Кубок Іспанії, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА

Нехай мадридський Реал провів свій далеко не найуспішніший сезон, у таборі "вершкових" знову виразно виділявся в індивідуальному плані молодий вінгер Вінісіус Жуніор, світовий клас якого — очевидний та безперечний факт.

Так, якщо ми говоримо в контексті Реалу, то Кубок Іспанії, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА — це не найкращий аргумент щодо командних трофеїв, оскільки всі ми вже звикли до регулярних тріумфів іспанського гранду у тій же Лізі чемпіонів.

Цього ж сезону "вершкові" були розбиті Манчестер Сіті у півфіналі найпрестижнішого єврокубку, а в рамках Ла Ліги майже без наявності запеклої боротьби поступилися чемпіонством Барселоні. Проте коли ти дивишся на 23 голи і 21 асист Вінісіуса в 55 матчах — питань щодо його присутності у списку номінантів на Золотий м'яч стає набагато менше.

7. Ілкай Гюндоган

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Манчестер Сіті / Барселона (літній трансфер)

Країна: Німеччина

Досягнення: Ліга чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії

Наявність справжнього капітана у команді — важливий чинник у досягненні командних успіхів, і Ілкай Гюндоган упорався зі своєю роллю в Манчестер Сіті на всі 100%. Практично весь сезон "містяни" перебували в статусі наздоганяючого у чемпіонських перегонах з лондонським Арсеналом, але команді Хосепа Гвардіоли таки вдалося повною мірою скористатися осічками "канонірів", у чому величезну роль зіграли індивідуальні дії німецького хавбека. Взагалі Гюндоган наприкінці сезону був, напевно, найпомітнішою фігурою в успіхах Манчестер Сіті. Якщо говорити про АПЛ, то згадуються дублі проти Евертона та Лідса, які закріпили лідерство команди в таблиці. Якщо говорити про Лігу чемпіонів, то Ілкай відзначився асистом на Де Брюйне у першому півфінальному матчі проти Реала, що дозволило Сіті зрівняти рахунок у заключному відрізку. Якщо говорити про Кубок Англії, то практично вся заслуга за підсумковий тріумф лежить на плечах Гюндогана, адже саме він оформив дубль у фіналі проти Манчестер Юнайтед. Одне можна сказати точно: Барселона підписала дуже важливого футболіста у всіх аспектах, а для Манчестер Сіті відхід німця – велика втрата, з якою потрібно буде якось справлятися.

6. Родрі

Позиція: опорний півзахисник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Іспанія

Досягнення: Ліга чемпіонів, АПЛ, Ліга націй та Кубок Англії

Чи можна зараз по праву вважати Родрі найкращим опорним півзахисником у світі? А чому ні? Тим більше, якщо свої індивідуальні вміння на полі іспанець підтверджує вражаючим послужним списком із виграних командних трофеїв, у тому числі і за збірну Іспанії (хоч би як хто не ставився до Ліги націй).

Жоден польовий гравець не виходив на клубному рівні у стартовому складі більше, ніж це зробив Родрі за Манчестер Сіті у сезоні-2022/23.

І, до слова, у найважливіший момент кампанії для "містян", коли команді було дуже непросто, саме іспанський хавбек забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера, принісши своїм ударом історичний требл для Ман Сіті .