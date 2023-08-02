Чтиво

Олександр Зінченко — про війну в Україні, допомогу постраждалим від російських окупантів та благодійний матч Game4Ukraine.

Коли Олександр Зінченко вперше за два роки повернувся на батьківщину, він знав, чого чекати. Поклавши голову на подушку в першу ніч, коли він повернувся в Київ, він заплющив очі й чекав на сирену, яка попередила б його про бомби чи ракети, що падають з неба.

Але воно так і не прийшло.

Наступного ранку він увімкнув новини й почув, що вперше за кілька тижнів Київ пережив спокійну ніч.

"Я подумав: "Ну, дякую за подарунок".

Але друга ніч була не такою тихою.

"Було близько другої години ночі, коли увімкнулася сирена", — розповідає The Athletic захисник Арсеналу та гравець збірної України Зінченко. "Моя дружина прокинулася і сказала: "Сховаймось на стоянці". Але, чесно кажучи, я був такий втомлений, що не рухався з ліжка. Вона підійшла ближче до вікна і сказала, що бачила ракету в повітрі, а потім наша система ППО її знищила. І це було так голосно.

"Це було дуже страшно… жахливо, тому що мені не було з чим порівняти".

26-річний хлопець провів тиждень в Україні, де жахи війни вражають ваші почуття на кожному кроці, і коли ми розмовляємо з ним приблизно через тиждень після його повернення до Лондона, стає очевидним, який вплив мала на нього ця поїздка.

Він повернувся до Великої Британії не лише для того, щоб продовжити реабілітацію після травми, а й щоб розпочати підготовку до Game4Ukraine — благодійного матчу, який відбудеться цієї суботи, 5 серпня, на стадіоні Стемфорд Брідж. Його мета – зібрати кошти для відновлення життєво важливих освітніх ресурсів в Україні, зокрема школи в Чернігівській області (територія, яка була окупована російськими військами протягом 33 днів), яка була майже повністю знищена ракетами.

Невелику групу журналістів запросили взяти інтерв’ю у Зінченка, який потиснув руку всім, хто чекав, коли він прибув. Кілька разів перепросив за затримку через лондонські затори й подякував усім нам за "можливість" поговорити.

"Чому б тобі не почати розмову з поїздки в Україну?", — спонукає організатор зібрання, підсумовуючи свою тижневу поїздку з колишнім нападником Челсі та Мілана, ексголовним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком (з яким Зінченко співпрацював у створенні Game4Ukraine) та їхньої зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення події.

Дев'ять хвилин ніхто не говорив, крім Зінченка.

Протягом дев’яти хвилин він дозволив собі вивільнити невелику порцію смутку та злості, які накопичувалися в ньому з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Протягом дев’яти хвилин він був безсилий зупинити сльози, переживаючи розмови та спостереження зі своїми людьми, які залишаться з ним назавжди.

"Я спілкувався з дітьми, які навчаються в цій школі", – розповідає Зінченко про зруйноване приміщення в Чернігівській області. "Слухаючи (їх), ви знаєте, що це справжні, правдиві історії дітей. Чесно кажучи, я був шокований. Цього не показують навіть у кіно. Бо діти не вміють брехати. Вони просто говорять правду.

Вторгнення було півтора року тому, і, слідкуючи за цим з телефону, з ноутбука, повідомлень чи чого завгодно, я вже був шокований. Але ми люди, ми починаємо до цього звикати — на жаль чи на щастя, я не знаю.

Але це зовсім інша історія, коли бачиш всі ці зруйновані будівлі. Це повністю відрізняється від фото з телефону. Не можу сказати, що не було страшно. Було, звичайно. Але водночас ти думаєш, чи варто мені боятися, чи просто прийняти, як воно є, і просто спробувати зробити щось добре, допомогти людям, допомогти своїй країні".

З моменту повернення Зінченко щодня відвідує тренувальний майданчик Арсеналу, де відновлюється від травми литки. Але з того, як він говорить, здається зрозумілим, що, поки він тут фізично, ментально та емоційно він усе ще в Україні.

За три дні до цього була зруйнована дамба Нової Каховки на півдні України, затопивши десятки міст і сіл по обидва боки Дніпра. Від початку вторгнення до 30 червня цього року — за даними Управління ООН з прав людини — в Україні загинуло 25 170 цивільних осіб, 9 177 загинули та 15 993 отримали поранення.

Перебуваючи в Лондоні, Зінченко багато говорив телефоном, спілкуючись з волонтерами, які працюють у цьому районі.

"Історії, які я чув, чесно кажучи, я навіть не можу вам пояснити", — каже він. "Деякі люди не мають можливості вийти з дому, тому що вода занадто високо. Уявіть собі трьох-чотирьохповерхові будівлі, які просто пересуваються водою. А деякі люди не мають можливості виїхати через похилий вік.

"Одна страшна історія, яку я чув, була про одну жінку, яка тримала на руках двох маленьких немовлят. Вона просто була на даху з двома з них і трималася за останній, не знаю… камінь. Вона намагалася вижити, але, на жаль, не змогла.

"Слухаючи цю історію, ви просто думаєте: "За що? Для чого вони це роблять?"

Це питання викликає у Зінченка злість. "Я дійсно хочу знати, що вони роблять. Щоб досягти чого? Щоб виграти що? Якщо ця війна коштувала одного нашого життя, або одного життя тварин, яких вони вбили кілька днів тому в зоопарку, або в Каховці, де зруйнували дамбу, чи варто воно того?

Можливо, я погано знаю історію. Але я знаю, що кожна війна закінчується за столом (переговорів). І врешті-решт ви просто подумаєте, скільки людей було вбито? Скільки людей втратили рідну людину? Скільки людей втратили будинки, роботу чи щось інше?

І для чого? Щоб досягти чого?".

Його емоції справжні.

Як він справляється з ними і як керує ними психічно? "Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не лізьте мені в голову, — благає він, — я не знаю, що там зараз. Чесно кажучи, це неймовірно".

Слухаючи розмову Зінченка, важко уявити, як він міг виступати за свої команди (Україну, а на клубному рівні — Манчестер Сіті та після трансферу в липні 2022 року за Арсенал), поки його думки з Україною.

Спочатку він каже: "Було важко все розібрати в голові. Кожен з нас був у шокований — я говорю про українців. Я розмовляв зі своїми одноклубниками по збірній, які грають за кордоном, і більшість із них навіть не могли вийти на тренувальний майданчик. Тому що цього ніхто не очікував. Але врешті-решт вам просто доведеться...

"У вас є два варіанти: здатися або інший спосіб – спробувати допомогти, чим можете. І я думаю, що використання таких можливостей, щоб якнайкраще представити свою країну, є найпотужнішою допомогою з мого боку.

"Ми мусимо боротись. Я можу допомогти звідси набагато більше, ніж якби я був би там (в Україні). Але я присягаюсь, що я дуже хочу бути там, навіть зараз. Тому що це моя батьківщина, я просто хочу бути там.

І точно після завершення кар'єри я буду жити в Україні".

Коли почалося вторгнення, Зінченко розповів, що Манчестер Сіті надавав йому психологічну підтримку. "Але, чесно кажучи, я б не сказав, що це мені дуже допомогло", — каже він. "Що мені дуже допомогло в розумовому плані, так це спілкування з моєю родиною, моїм оточенням, моїми друзями".

Бути на полі також важливо.

"Футбол — це моє життя, і коли я виходжу на поле, я починаю про все забувати. Ось чому я вважаю, що футбол — це така потужна можливість триматися разом, бути єдиними, веселитися".

Вони з Шевченком грали у футбол з дітьми в Чернігівській області, коли приїжджали в гості. Це був, каже Зінченко, єдиний раз, коли він бачив, як вони посміхалися і сміялися. Він сподівається, що в їхньому житті буде ще багато подібних моментів, але боїться психічних травм через війну.

"Це теж одна з найстрашніших речей. Це велика психічна травма для них усіх. Життя у воєнний час – це найстрашніше, що може статися для всіх батьків. Уявіть, що вам п’ять, шість, сім років, і раптом хтось приходить до вашого будинку зі зброєю. Це вже психічна травма.

Я знаю, що навіть після того, як ми переможемо це вторгнення і війна закінчиться, буде багато роботи, яку потрібно зробити з точки зору розумових речей. Тому що багато людей, усі ми українці, ми повністю змінилися".

Разом із дружиною Владою Зінченко він виховує дворічну донечку Єву. Ще одна дитина от-от народиться. "Бути хорошим татом — це найважча робота у світі", — усміхається він. "У неї великий характер і велика особистість, — каже він про свою маленьку дівчинку. Але це найсолодший вік".

Єва та її майбутня сестричка є найбільшою мотивацією робити все можливе, щоб допомогти людям удома.

"Коли вони виростуть, вони запитають мене: "Тату, коли в нас була війна, що ти робив? Наскільки ви допомогли людям?". Я просто хочу подивитись на очі своїх дітей і сказати: "Ну, я і твоя мама, ми намагалися зробити все можливе".

"Тому для мене, і для Андрія Шевченка, і для всіх нас в Україні ця гра така важлива. Крім грошей, які ми намагаємося зібрати на відновлення школи, це також важливий меседж світові про те, що ми всі разом.

Я знаю, що деякі люди втомилися від цієї війни. Але мій меседж полягає в тому, що ми повинні триматися разом. Бо якщо не Україна, то могла б бути інша країна, правда? Сьогодні це Україна, але якщо ми не зупинимо їх зараз, то наступною може бути ваша країна".

Переклад — The Athletic