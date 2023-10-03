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Football.ua пропонує вашій увазі найголовніші події матчів другого тура групового етапу ЛЧ.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть ряд поєдинків, які не можна оминути увагою.

Зокрема, ще одна поразка може коштувати дорого для головного тренера Шахтаря Патріка ван Леувена. Чи проявить себе Джуд Беллінгем у Неаполі? І чи відстоїть Анатолій Трубін без пропущених голів проти Інтера?

Матчі тижня: останній(?) матч ван Леувена на чолі Шахтаря та перша чемпіонська дуель в АПЛ

Football.ua знайомить вас із головними інтригами другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Чи проявить себе Беллінгем у Неаполі?

Джуд Беллінгем, без жодних сумнівів, зараз головна зірка мадридського клубу. 8 матчів у всіх турнірах, 7 голів та 2 результативні передачі говорять самі за себе. Мало хто очікував, що з погляду результативності, Каріма Бензема замінить саме Джуд Беллінгем, хоч гравці мають різні позиції.

Наполі зараз нестабільний, хоч клуб у останніх двох іграх і переміг із різницею голів 8:1. Проте досвід на боці Реала, тому від цієї команди чекають перемоги.

І, безумовно, мадридська публіка чекатиме на результативні дії від Джуда. Чи зможе Беллінгем знову порадувати своїх уболівальників голами, але вже у Неаполі?

Чи зможе Лейпциг зупинити Голанда?

10 матчів, 8 голів, 2 результативні передачі. Норвезький нападник продовжує сяяти й мало хто може зупинити його на полі. Мабуть, Лейпциг – останній клуб, який хотів би знову зіграти проти Голанда. У березні цього року, коли Сіті та "бики" грали один з одним, норвежець забив 5 голів у ворота німецької команди. За сумою двох зустрічей Сіті переміг із рахунком 8:1. Дивовижний результат.

Крім того, Голанд забив шість голів за чотири матчі у ворота Лейпцига, коли виступав за Боруссію Дортмунд. "Бикам" треба добре подумати, як зупинити бомбардира.

Пепе знову проти Барселони

Пепе може зіграти проти Барселони вперше з 2017 року, коли він покинув столицю Іспанії, виступаючи за мадридський Реал.

40-річний захисник 23 рази грав проти Барселони: 10 перемог та 9 поразок при 4 нічиїх. У його очах ще "горить вогник", що він підтвердив після перемоги над Шахтарем (3:1) у першому турі: "Важливо показати свій рівень та подарувати радість вболівальникам", — сказав Пепе.

В останні два сезони Барселона не зуміла вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, а Пепе має шанс придушити амбіції каталонського клубу.

Чи звільнить Антверпен ван Леувена?

Антверпен, відверто кажучи, найслабший суперник для Шахтаря на стадії групового етапу. Якщо "гірники" хочуть зачепитися щонайменше за Лігу Європи, то зобов'язані перемагати бельгійський клуб. Проте в останніх іграх Шахтар має низку проблем. Незважаючи на те, що донецька команда зараз йде першою в УПЛ, якщо Динамо виграє усі свої матчі, то обжене "гірників".

Вже зараз йдуть чутки, що Рінат Ахметов незадоволений поточним станом справ і може зважитися на звільнення нідерландського фахівця. У разі поразки матч проти Антверпена може стати останнім для ван Леувена на посаді головного тренера.

Чи зіграє Трубін на нуль із Інтером?

У сьомому туру чемпіонату Португалії у стартовому складі Бенфіки вийшов Анатолій Трубін у грі проти принципового суперника – Порту. Його команда мінімально перемогла, а українець зберіг ворота сухими, отримавши високу оцінку за свій виступ.

Чи зможе Трубін повторити свій успіх, але вже у матчі проти Інтера? Бенфіка вирушає на виїзд до Мілана, де на неї чекає матч з Інтером. Суперник дуже складний, тим паче на своєму полі. Трубіну треба готуватися до того, що по його воротах часто битимуть. Чи зможе українець зберегти їх без пропущених голів, як у грі проти Порту? Сподіваємось, що так.

Чи здивує Ньюкасл ПСЖ?

Ньюкасл провів відмінний сезон-2022/23 у чемпіонаті Англії, посівши місце у топ-4, що дозволило колективу Едді Гау кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Після таких успішних результатів у перших семи турах "сороки" виглядали гірше, але усе одно залишаються боєздатною командою.

Що стосується ПСЖ, то команда Луїса Енріке через сім матчів, на подив, не перша в Лізі 1. Столичний клуб займає п'яту сходинку, а попереду Ніцца, Реймс, Брест і Монако.

Безумовно, обидві команди підходять до майбутньої гри не в оптимальних кондиціях, але саме ПСЖ бачиться фаворитом. Чи зуміє колектив Едді Гау здивувати підопічних Луїса Енріке?

Чи здобуде МЮ першу перемогу у Лізі чемпіонів із сезону-2021/22?

Манчестер Юнайтед перебуває у складному становищі. Колектив Еріка тен Гага має певні проблеми, внаслідок чого за сім турів "червоні дияволи" набрали лише дев'ять очок в АПЛ. Крім того, навколо клубу ходить негативна преса: то конфлікт головного тренера з Джейдоном Санчо, то скандал довкола Антоні...

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед поступився Баварії (3:4). Суперник серйозний, то ще й на своєму полі. У майбутній грі МЮ протистоятиме Галатасараю на Олд Траффорд, і це чудова можливість, щоб здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів з сезону-2021/22. Тоді "червоні дияволи" здолали Вільярреал у гостях (2:0).

У колективу тен Гага є можливість тут і зараз набрати три бали, але недооцінювати турецького опонента не варто.