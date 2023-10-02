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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень буде присвячено, зокрема, протистоянням на рівні єврокубків, і через це ми знову говоритимемо про міжнародні пригоди донецького Шахтаря й не тільки. А вже на вихідних повернеться національний футбол, де на нас очікуватиме дуже гучне протистояння в Англії.

Наполі — Реал

Вівторок, 3 жовтня, 22:00. Стадіон Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія)

У квартеті C уже після жеребкування про фаворитів чи аутсайдерів не йшлось, бо все всім було зрозуміло. Залишалось відкритим лише питання, чи нав’яжуть боротьбу вже з першого туру португальська Брага та берлінський Уніон таким командам, як італійський Наполі та мадридський Реал. За фактом — не нав’язали, бо програли, а за змістом — нав’язали ще й як.

І ось тепер Карло Анчелотті знову повертається до геть не чужого для нього Неаполя задля того, аби вихопити першу сходинку в "Партенопеї", які трохи випереджають "бланкос" за додатковими показниками. При цьому до обойми "королівського" клубу повернувся Вінісіус та продовжує квітнути Джуд Беллінгем, тоді як італійський чемпіон, схоже, нарешті зрозумів, що від нього хоче Руді Гарсія та почав перемагати. Так, поки що, тільки проти Удінезе та Лечче, але з вісьмома забитими голами в двох цих матчах.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 2,58, імовірність нічиєї оцінюється в 3,71, а успіх Наполі — у 2,70.

Антверпен — Шахтар

Середа, 3 жовтня, 19:45. Стадіон Босейлстадіон (Антверпен, Бельгія)

За великим рахунком, ми ще не дістались до кульмінаційного етапу сезону, а в донецького Шахтаря вже великі проблеми. Але якщо говорити вже відверто, то це в головного тренера "гірників" Патріка ван Леувена проблеми, бо його банально хочуть звільнити з посади через незадовільні результати. Поразка від полтавської Ворскли минулими вихідними (1:2) та нічия проти Руху (1:1) вдарили по нідерландському фахівцю значно сильніше, аніж невдача в стартовій грі проти Порту (1:3).

А тим часом наступний суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів, бельгійський Антверпен, дивиться на всю цю ситуацію з певним нерозумінням, бо в "червоно-білих" Марк ван Боммел не перемагає з командою взагалі чотири матчі поспіль, і при цьому в них колектив не забив жодного голу. І якщо після Барселони спитати з Антверпена було нічого (0:5), то чемпіон усе ж таки має давати кращі результати на внутрішній арені, аніж безгольові нічиї проти РВДМ, Гента та Мехелена. Два проблемних колективи зустрічаються, і, напевно, когось із тренерів точно попросять на вихід.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Антверпен. Коефіцієнт на перемогу команди Марка ван Боммела становить 1,91, імовірність нічиєї оцінюється в 4,05, а успіх Шахтаря — у 4,30.

Ньюкасл — ПСЖ

Середа, 3 жовтня, 22:00. Сент-Джеймс-Парк (Ньюкасл, Англія)

Почути знову гімн Ліги чемпіонів на Сент-Джеймс-Парк здавалось нездійсненною мрією кожного фаната Ньюкасла ще кілька років тому, але зараз усе місто готується до визначної події. А тут ще й така справа, що в гості до аравійських власників "сорок" їдуть катарські власники Парі Сен-Жермен, тож чергова нафто-доларова битва відбуватиметься прямо перед нашими очима.

Що ж до групи смерті, якою вважається квартет F, то Ньюкасл стартував із безгольової нічиєї на Сан Сіро проти Мілана (0:0), тоді як ПСЖ відправив на останню сходинку таблиці дортмундську Боруссію (2:0). Це був дуже важливий результат для команди Луїса Енріке, бо не всі ще розуміють роботу іспанця на чолі нового колективу. Але й команда Едді Гау здобула цілком адекватний результат — важлива зустріч проти "россонері" в другому колі тепер відбуватиметься на їхньому полі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ньюкасл. Коефіцієнт на перемогу команди Едді Гау становить 2,55, імовірність нічиєї оцінюється в 3,77, а успіх ПСЖ — у 2,70.

Арсенал — Манчестер Сіті

Неділя, 8 жовтня, 19:30. Стадіон Емірейтс (Лондон, Англія)

Ми так багато говорили наприкінці минулого сезону щодо чемпіонських перегонів у Англії поміж лондонським Арсеналом та Манчестер Сіті, що аж трохи набридло. А тим паче, що наразі й додати до тієї інформації банально нічого перед черговою зустріччю цих двох титанів сучасного англійського футболу. Хіба що трансферами відзначались що "каноніри", що "містяни", і в останніх на тривалий термін учергове вилетів Кевін де Брюйне, а Ерлінг Голанд тим часом трохи збавив оберти.

І Сіті при цьому вже встиг програти у новій кампанії, тож тепер виключно Арсенал та Тоттенгем у рамках АПЛ у цьому плані є непорушними. Але до цього команда Гвардіоли видала ривок із шести переможних матчів, тоді як переслідувачі хоча б двічі втрачали очки, тож посунути з першої сходинки клуб із Манчестера так і не вийшло. Очевидно, що в очному протистоянні для цього буде більше передумов, але в Арсенала посеред тижня буде виїзний Ланс, тоді як Сіті навідається до РБ Лейпциг, де також буде непросто.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 2,55, імовірність нічиєї оцінюється в 3,42, а успіх Арсенала — у 2,87.