Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Друга перемога у відборі для грузинів.

У матчі восьмого туру відбору до Євро-2024 зустрічалися між собою представники групи А, збірні Грузії та Кіпру.

Перший тайм видався доволі рівним без забитих голів. Натомість, вже на першій хвилині другого тайму господарі поля повели у рахунку завдяки влучному пострілу центрального півзахисника Отара Кітеїшвілі. Незабаром, збірна Грузії подвоїла перевагу у матчі. Забитим м'ячем відзначилася головна зірка команди Хвіча Кварацхелія. А вже наприкінці двобою, рахунок до непристойного довели Шенгелія та Мікаутадзе з пенальті, які вийшли на заміну по ходу зустрічи. Таким чином, в битві аутсайдерів групи А, сильнішими виявилися підопічні Віллі Саньоля.

Грузія — Кіпр 4:0

Голи: Кітеішвілі 46, Кварацхелія 58, Шангелія 82, Мікаутадзе (пен.) 90+5

Грузія: Мамардашвілі — Кашія, Кверквелія, Лочошвілі, Азарові (Шенгелія 71) — Мамучашвілі, Кварацхелія (Меквабішвілі 85), Кітеїшвілі (Квеквескірі 85), Кочорашвілі — Чакветадзе (Давіташвілі 71), Зівзівадзе (Мікаутадзе 59)

Кіпр: Малль — Каро, Йоанну (Коррея 87), Гогич, Кіпріану, Андреу (Антоніу 46) — Кіріаку (Харалампус 62) , Шполярич, Кусулос — Христофі (Какуліс 71), Кастанос (Лоїзу 70)

Попередження: Чакветадзе 45 - Христофі 29, Каро 48