Україна: Перша ліга

Завершилися ще чотири поєдинки 12-го туру Першої ліги.

У неділю, 15 жовтня, у рамках української Першої ліги відбулися ще чотири матчі (по два у кожній з груп).

Результативною нічиєю відкрили недільний ігровий день Карпати та Прикарпаття. Вже до 13-ї хвилини команди встигли порадувати вболівальників трьома голами — господарі пропустили перші, але одразу ж відігралися. Прикарпаття виходило вперед ще раз, але і знову не зуміло втримати перевагу в один м'яч.

Карпати — Прикарпаття 3:3

Голи: Підлепенець, 10, Сухар, 12, Демченко, 59 — Хома, 9, 55, Цюцюра, 32 (пен.)

Попередження: Сухар, 72, Чех, 89, Порох, 90+6 — Сьомка, 14, Рудюк, 22, Швець, 29, Радульський, 65

Лівий Берег спокійно впорався з одним з аутсайдерів групи Б. Хет-триком відзначився нападник гостей Даниїл Сухоручко.

Чернігів — Лівий Берег 0:3

Голи: Сухоручко, 36, 90+1, 90+4

Попередження: Сердюк, 64, Романченко, 69, Ментей, 87 — Співаков, 76

Лідер групи Б здобув чергову перемогу. Рахунок міг бути більшим, але півзахисник Інгульця Віталій Кольцов не зумів забити з пенальті. Гравець реабілітувався результативним ударом пізніше.

Діназ — Інгулець 0:2

Голи: Малиш, 20, Кольцов, 77

На 58-й хвилині матчу Кольцов (Інгулець) не реалізував пенальті

Попередження: Венгер, 23, Соловйов, 49, Єременко, 57 — Козиренко, 41

Харківський Металіст продовжив свою серію без перемог у групі А до восьми матчів. Цього разу вони поступилися хмельницькому Поділлю, яке до зустрічі з харків'янами посідало передостаннє місце у турнірній таблиці.

Поділля — Металіст 1:0

Голи: Назарчук, 83

Попередження: Костенко, 16, Веремієнко, 43, Назарчук, 67, Задоя, 89, Непогодов, 90+5 — Багачанський, 38, Маткобожик, 61, Вернаттус, 66, Федоров, 85, Рязанцев, 90+5

Програму дванадцятого туру української Першої ліги буде закрито завтра, 16 жовтня, матчем Полтава — Маріуполь, стартовий свисток в якому має пролунати о 13:30.