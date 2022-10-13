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Football.ua визначить найкращого футболіста світу за власною версією, спираючись на принципи демократії та думку наших читачів

За тиждень до вручення Золотого м'яча-2022, Football.ua запропонував своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією. Голосування відбувається у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом.

Голосування в кожній групі тривало рівно добу. До наступного раунду вийшли футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Тепер — півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби – з ранку четверга до ранку суботи. В суботу ми запускаємо фінальне голосування, в якому братимуть участь футболісти, що зайняли перші три місця в півфінальному голосуванні.

Фінал триватиме протягом уїк-енду, в понеділок, 17 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football. Голосування в групах відбулося з понеділка по середу. Ось посилання на голосування в групах та календар раундів, що залишилися:

Група перша – 10.10.22; 09:00 – 11.10.22; 09:00

Група друга – 11.10.22; 09:00 – 12.10.22; 09:00

Група третя – 12.10.22; 09:00 – 13.10.22; 09:00

Півфінал – 13.10.22; 09:00 – 15.10.22; 09:00

Фінал – 15.10.22; 09:00 – 17.10.22; 09:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо півфінальне голосування!

Карім Бензема

Вік: 34

Клуб: Реал

Збірна: Франція

Досягнення у 2022 році: Чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА, кращий бомбардир чемпіонату Іспанії, кращий бомбардир ЛЧ, кращий гравець ЛЧ, кращий футболіст Європи за версією УЕФА, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Без сумнівів, минулий рік став кращим в кар'єрі Каріма Бензема. Він став безумовним лідером та головним бомбардиром Реалу, замінивши в цій ролі Кріштіану Роналду. Список досягнень говорить сам за себе, можемо лише додати, що Бензема вважають основним фаворитом на отримання цьогорічного ЗМ такі, не останні в футболі люди, як Ліонель Мессі, Дані Алвес, Флорентіно Перес та Вінісіус Жуніор. Чи будуть настільки ж однозначні в цьому виборі читачі Football.ua?

Результат в групі: перше місце, 73% голосів.

Ерлінг Голанд

Вік: 22

Клуб: Боруссія Д/Манчестер Сіті

Збірна: Норвегія

Досягнення у 2022 році: увійшов у символічну збірну Бундесліги 21/22

Коментар: Хто ще зміг би скласти конкуренцію Бензема в боротьбі за цьогорічний ЗМ, як не Ерлінг Голанд? Норвежець ніби не помітив зміни чемпіонату влітку й продовжує демонструвати прекрасний футбол, що втілюється в лякаючу статистику. Норвежець став першим гравцем, що забивав в кожному з перших чотирьох виїзних матчів в АПЛ, а також зробив три хет-трики в перших восьми поєдинках АПЛ, що також є беззаперечним рекордом ліги. Звісно, Голанд з відривом лідирує в таблиці бомбардирів АПЛ та напевно є найяскравішим гравцем світу саме зараз. При всьому цьому, Голанду не вдалося завоювати жодного трофея чи хоча б індивідуальної нагороди цього року. І в цьому він беззаперечно поступається Бензема, який виграв майже все, що можливо. І тут вічна дилема Золотого м'яча: за що вручається ця нагорода? За трофеї і досягнення чи за яскраву гру? Не знаємо (хоча й підозрюємо), яку відповідь дадуть експерти France Football, але наші читачі можуть дати свою відповідь у голосуванні нижче.

Результат в групі: друге місце, 17% голосів.

Кевін де Брюйне

Вік: 31

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Бельгія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії, , увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Згадуючи бомбардирські подвиги Голанда, не забуваємо, що навряд чи вони були б можливі, без півзахисту світового класу – і тут на думку одразу приходить Кевін де Брюйне. У вересні бельгієць наздогнав Стівена Джеррарда за кількістю асистів в АПЛ, провівши при цьому на 287 матчів менше. Якщо травми будуть оминати де Брюйне, через рік-два він має чудові шанси встановити рекорд АПЛ за цим показником. Де Брюйне уже багато років входить в число топ-футболістів, тому його поява у списку претендентів не дивує.

Результат в групі: третє місце, 6,7% голосів.

Тібо Куртуа

Вік: 30

Клуб: Реал

Збірна: Бельгія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА, кращий гравець фіналу ЛЧ, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Ось уже п'ятий сезон Тібо Куртуа захищає ворота Реалу. І якщо перший сезон в омріяному "королівському клубі" став для бельгійця відверто провальний, то згодом він зумів адаптуватися й вийшов на звичний для себе топ-рівень. На сьогодні Куртуа, без сумніву, один з найкращих голкіперів світу і нашому Андрію Луніну варто чи чекати закінчення його кар'єри, чи сподіватися на травми, чи міняти клуб.

Результат в групі: друге місце, 20,1% голосів.

Роберт Левандовські

Вік: 34

Клуб: Баварія/Барселона

Збірна: Польща

Досягнення у 2022 році: чемпіон Німеччини, кращий бомбардир чемпіонату Німеччини, володар "Золотої бутси"

Коментар: У Роберта Левандовські вкрали Золотий м'яч-2020. Багато хто вважає, що й в 2021 польський форвард заслуговував на нагороду більше, ніж Мессі. Не можна сказати, що гра Левандовські погіршилася й у 2022 році – ось тільки виліт з Баварією в чвертьфіналі ЛЧ від Вільярреала – фактично, непоправимий удар по шансах Левандовські отримати нагороду. Форварду уже 34 роки, проте перехід в Барселону, здається пройшов абсолютно безболісно – від перших матчів Левандовські демонструє якісну, а головне – результативну гру. Можливо саме в якості гравця "блаугранас" він зуміє здобути Золотий м'яч?

Результат в групі: перше місце, 59,4% голосів.

Кіліан Мбаппе

Вік: 23

Клуб: ПСЖ

Збірна: Франція

Досягнення у 2022 році: чемпіон Франції, кращий бомбардир чемпіонату Франції, кращий асистент чемпіонату Франції, кращий гравець чемпіонату Франції, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Як вплине на кар'єру Мбаппе відмова від переходу в Реал і продовження контракту з ПСЖ ще на три роки? Мабуть, відповідь на це питання є однією з головних інтриг сучасного футболу. Якщо ж ми розглядаємо один конкретний календарний рік, за підсумками якого вручається Золотий м'яч, то які б досягнення і яку б чудову гру не показував Мбаппе на рівні чемпіонату Франції – без виграшу в ЛЧ цього завжди буде замало для отримання Золотого м'яча.

Результат в групі: третє місце, 7,1% голосів.

Лука Модрич

Вік: 37

Клуб: Реал

Збірна: Хорватія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Володар Золотого м'яча 2018 року у свої 37 все ще знаходиться у прекрасній формі і без особливих проблем грає на топ-рівні – здобуваючи трофеї та входячи у різноманітні символічні збірні. Не дарма Реал хоче продовжити з Модричем контракт. Щоб знову стати реальним претендентом за ЗМ, Модрічу вочевидь треба буде ще раз витягнути Хорватію у фінал чемпіонату світу. Втім, дивлячись за його грою, це не здається такою вже фантастикою…

Результат в групі: друге місце, 24,5% голосів.

Мохамед Салах

Вік: 30

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Єгипет

Досягнення у 2022 році: володар Кубка Англії, володар Кубка футбольної ліги Англії, володар Суперкубка Англії, кращий бомбардир АПЛ

Коментар: Мохаммеда Салаха сміливо можна назвати одним з найсильніших форвардів планети останніх років. Красномовний факт – за останні 4 роки, Салах тричі ставав кращим бомбардиром АПЛ. За талантом, індивідуальними і командними трофеями та стабільністю рівня гри він цілком може претендувати на Золотий м'яч. Мабуть, так було б і цього року, якби Ліверпуль виграв ЛЧ. Без цього – на жаль, реально претендувати важко.

Результат в групі: перше місце, 26,8% голосів.

Філ Фоден

Вік: 22

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Англія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії

Коментар: Для молодого вихованця клубу, потрапити у настільки зірковий (і що не менш важливо – стабільний та зіграний) склад команди, як у Манчестер Сіті – завдання надважке. Філу Фодену, завдяки таланту та праці, це зробити вдалося. Потрапляння в число номінантів на ЗМ для молодого гравця – звісно, аванс. Проте, аванс цілком заслужений та справедливий.

Результат в групі: третє місце, 13% голосів.