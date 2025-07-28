Чтиво

Мексиканський нападник у скрутному становищі.

Фанат з України могли вже про нього забути, але в Північній та Південній Америці про Хав'єра Чічаріто Ернандеса розмовляють багато. Останніми роками він став своєрідною відкритою книгою. Легендарний мексиканський форвард ділиться своїми думками, переживаннями й особистим досвідом через соцмережі та медіа — відверто, іноді навіть болісно. Проте нещодавня порція його роздумів вивела на світ і менш приємну сторону.

Ернандес — колишній нападник Манчестер Юнайтед і Реала, а також найкращий бомбардир в історії збірної Мексики — наразився на хвилю критики після серії висловлювань у соцмережах, які чимало людей сприйняли як сексистські.

У 37-річного Чічаріто понад шість мільйонів підписників в Instagram — тож кожне його слово лунає далеко. І минулого тижня він заявив: "Жінки підводять" і "знищують маскулінність".

"Ви робите суспільство надчутливим, — сказав Ернандес. — Прийміть свою жіночу енергію — турботу, ніжність, здатність приймати, підтримувати, прибирати, доглядати за домом — тим найціннішим місцем для нас, чоловіків. Не бійтеся бути жінками. Дозвольте чоловіку вести вас, якщо він просто хоче, щоб ви були щасливі".

І далі: "Але ви, жінки, повинні навчитися приймати та шанувати маскулінність. Так, правда може ранити — але саме через це ми зростаємо. Приймаймо її й змінюймося, щоби створити ту людяність, яку всі так шукаємо".

В іншому дописі Чічаріто додав: "Ви хочете чоловіка, який вас забезпечить, але вважаєте прибирання проявом патріархального гніту? Цікаво…"

Такі заяви викликали шквал критики — коментарі назвали мізогінними й відірваними від реальності. Водночас дехто відстоює його право на власну думку. Адже протягом останніх кількох років Ернандес справді використовував свою публічність, щоби говорити про речі, які для багатьох чоловіків, особливо у латиноамериканському середовищі, залишаються табу: депресію, тривожність, відчуття провалу.

Перед тим як повернутися в Гвадалахару у 2024 році, кар’єра Чічаріто перебувала на роздоріжжі. Невдалий період у Севільї завершився гучним переходом у МЛС у 2020-му. Лос-Анджелес Гелаксі зробив ставку саме на нього, а сама ліга охоче підтримала — для ЛС Ернандес був іконою, здатною залучити ключову аудиторію мексиканських фанів.

Початок у США вийшов геть невдалим. Фізична форма підвела, гра теж. Сезон перервала пандемія COVID-19, і коли чемпіонат поновився у скороченому форматі, Ернандес завершив рік із двома голами — підстав вистачало, щоби вважати трансфер провальним.

Але вже наступного року Чічаріто повернувся іншим — у формі, сфокусований, психологічно готовий бути обличчям ліги. Він відкрито розповів про свою депресію, яка розпочалася ще раніше, і провів яскравий сезон: 17 голів у 21 матчі за Гелаксі. У цей період і клуб, і сама МЛС позиціонували Ернандеса як голос змін — йому аплодували за чесність, за вміння ділитися страхами й слабкостями.

У 2022-му Чічаріто говорив зовсім інакше — відкрито, але без зневаги

У 2022 році Хав'єр Ернандес став гостем подкасту The Call Up, який виходив під брендом МЛС. Якщо тоді у Чічаріто й були сексистські погляди, він їх принаймні не висловлював.

"ЗМІ загалом зводять славу та успіх на п'єдестал, — казав він у подкасті. — Тобто ти маєш бути ідеальним для суспільства. А я просто хочу бути собою — відповідальним, з добрими намірами, але все ж людиною. Врешті решт ідеалу не існує".

У тому ж 2022-му, коли він повернув форму й сподівався потрапити до заявки Мексики на чемпіонат світу, Ернандес продовжував активно виступати за підвищення обізнаності про психічне здоров’я. В інтерв’ю для The Athletic він описав своє нове ставлення до слави та публічності. Слава, мовляв, — це лише інструмент. Але аж ніяк не відповідь на всі питання.

"Я просто хлопець. Просто людина, — пояснював Чічаріто. — Тепер я інший. Я намагаюся виходити за межі своїх можливостей, бо маю цю здатність. Та, зрештою, ми всі можемо це — у будь-якій сфері, у будь-якому аспекті нашого життя".

"Я не хочу когось образити. Але якщо я кажу щось, із чим ти не згоден, — це не особисте. Це просто моя думка. Моє життя — одне, твоє — інше. Ти вирішуєш сам, як його прожити. Хочеш — приймай. Не хочеш — твоя справа. Так, це звучить жорстко, і дехто не хоче такого чути. Але отак я це бачу".

До фінальної заявки Мексики на чемпіонат світу 2022 року Ернандес так і не потрапив. Це був удар. Але до того моменту він уже став поважним амбасадором клубу й американського футболу загалом. У травні 2023 року Гелаксі організували захід на тему ментального здоров’я за участі Чічаріто. У залі були хлопці з клубної академії та студентська жіноча футбольна команда з Каліфорнійського державного університету в Домінгес-Гіллз.

"Я, звісно, знав про нього — і як про футболіста, і як про людину, — згадував тодішній президент клубу Кріс Кляйн. — Але в темі ментального здоров’я я справді почав його дуже поважати. Я пишаюся ним і тим, що наш клуб має змогу бути з ним поруч. І не лише за його гру на полі, а й за те, що він уособлював поза межами поля".

А от від теперішнього клубу — Гвадалахари — жодної публічної підтримки після скандальних висловлювань не прозвучало. Представник клубу підтвердив: слова Ернандеса щодо жінок стали предметом серйозного внутрішнього обговорення.

За словами речника, футболіста ознайомили з тим, який резонанс і яку шкоду можуть мати подібні висловлювання. У клубі заявили, що активно працюють над ситуацією. І це важливо, адже в структурі Гвадалахари є й жіноча команда — дворазові чемпіонки Ліги MX Femenil, які дійшли до півфіналу Клаусури 2025. Наразі питання санкцій щодо Чічаріто відкрите.

Травма хрестоподібної зв’язки правого коліна, отримана у матчі Кубка США в червні 2023-го, стала поворотною. Через неї Ернандес покинув Гелаксі і повернувся до рідної Гвадалахари — клубу, з якого колись починав. Його зустріли як героя: на презентацію в січні прийшли понад 40 тисяч фанів на стадіон Акрон. Це мало бути емоційне перезавантаження для одного з найвідоміших спортсменів Мексики.

Та на практиці все обернулося великим розчаруванням. Футболка з номером 14 користується попитом серед вболівальників "козлів", але сам Ернандес поки не дає їм причин для радості: лише два голи у 22 матчах, і нестабільне місце в стартовому складі. У списку зірок Ліги MX на виставковий матч проти найкращих гравців МЛС його прізвища немає.

Замість тріумфального повернення — хвиля критики й сумніви в спадщині, яку залишить Чічаріто. Його статус як одного з найяскравіших форвардів свого покоління сьогодні під питанням.

І не варто списувати все на так звану "культуру скасування". Сам Ернандес раніше відкрито визнавав, що приймає як увагу до себе, так і наслідки, які вона приносить.

"Кожне моє слово — це віддзеркалення того, ким я є в цей момент, — говорив він ще у 2022 році. — Якщо вам більше не подобаюсь — я витримаю. Я просто буду собою. А це дуже непросто".

The Athletic