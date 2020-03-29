Франция

Телетранслятор Canal+ не собирается платить в условиях остановки чемпионата.

Нет футбола - нет и денег, Getty Images

Нет футбола - нет и денег, Getty Images

Французские клубы не получат апрельскую выплату в 110 млн евро от Canal+, сообщает L'Equipe. Последовать его примеру может и другой телетранслятор, beIN Sports.

Canal+ ссылается на то, что приостановка чемпионата нанесла ему огромные убытки. Всего он должен выплатить за сезон 548 млн евро, а beIN Sports – 201 млн.

Лига 1 была приостановлена 13 марта. Сроки ее возобновления неизвестны.

Перед паузой ПСЖ лидировал в турнирной таблице с отрывом в 12 очков от Марселя. При этом у парижан есть игра со Страсбуром в запасе.