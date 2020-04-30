Франция

Похоже, вопрос с продолжением текущего сезона Лиги 1 закрыт.

Федерация футбола Франции признала ПСЖ чемпионом Лиги 1 сезона-2019/20 из-за досрочного завершения розыгрыша, сообщает журналист L’Equipe Жоэль Доменигетти.

"Все чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. ПСЖ — чемпион Лиги 1", — написал Доменигетти в своем Twitter.

На момент остановки сезона парижане лидируют в турнирной таблице, опережает Марсель на 12 очков. Третьим идет Ренн, четвертое место осталось за Лиллем. В Лигу 2, соответственно, вылетают Амьен и Тулуза.

Ранее президент Лиона, чей клуб занял итоговое седьмое место, предложил выгодную для своей команды модель распределения мест в еврокубках.