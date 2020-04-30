Похоже, вопрос с продолжением текущего сезона Лиги 1 закрыт.
ПСЖ, getty images
30 апреля 2020, 14:22
Федерация футбола Франции признала ПСЖ чемпионом Лиги 1 сезона-2019/20 из-за досрочного завершения розыгрыша, сообщает журналист L’Equipe Жоэль Доменигетти.
"Все чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. ПСЖ — чемпион Лиги 1", — написал Доменигетти в своем Twitter.
На момент остановки сезона парижане лидируют в турнирной таблице, опережает Марсель на 12 очков. Третьим идет Ренн, четвертое место осталось за Лиллем. В Лигу 2, соответственно, вылетают Амьен и Тулуза.
Ранее президент Лиона, чей клуб занял итоговое седьмое место, предложил выгодную для своей команды модель распределения мест в еврокубках.