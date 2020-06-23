Украина

Защитник "горняков" может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Правый фулбэк Шахтера Додо в разговоре с журналистом Globo Андре Эрнаном подтвердил переговоры с мюнхенской Баварией и ПСЖ.

В конце мая была информация, что парижане сделали запрос по бразильцу, а вот Бавария предложила 20 миллионов евро. В Мюнхене в Додо видят замену арендованному у Реала Альваро Одриосоле.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин также ранее утверждал, что на Додо, Маркоса Антонио, Тете и Манора Соломона есть спрос "со стороны ведущих европейских клубов".

Додо в нынешнем сезоне забил два гола и сделал пять ассистов в 28 матчах за Шахтер во всех турнирах.