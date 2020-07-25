Франция

Тренер парижан прокомментировал поединка финала Кубка Франции.

Пари Сен-Жермен минимально обыграл Сент-Этьен в финале Кубка Франции, но поединок был омрачен травмами Мбаппе и Керера. Томас Тухель считает, что арбитр не защищал игроков.

"Это началось с фола на Неймаре. Потом было три желтых после фола против Килиана… Это игра для футболистов. Зрители здесь, чтобы наблюдать за ними. Защита игроков, всех игроков, является самой важной вещью. Сегодня так не было.

Собираюсь ли я выпустить Неймара в финале Кубка Лиги против Лиона? Я надеюсь, что мы приедем со всеми, но есть сомнения. Мы должны подождать и набраться терпения. Мы будем играть с лучшей командой. Наш финал против Сент-Этьена? Нам было трудно. Мы выиграли, это самое лучшее. Мы проанализируем матч".

Тило Керер получил удар, он не мог делать спринты. Все видели момент с Мбаппе. У меня нет новостей. Я не знаю, что сказать. Конечно, я волнуюсь за Мбаппе!", — приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что Лоик Перрен был удален с поля за грубый фол против Килиана Мбаппе.