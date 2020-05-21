Франция

Тренер ПСЖ Томас Тухель не знает, как команда будет готовиться к доигровкам матчей сезона.

Томас Тухель не может спланировать тренировочный процесс, поскольку не знает дат проведения финальных матчей Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также поединков 1/4 финала Лиги чемпионов.

“Никто нам не говорит конкретных дат, – цитирует тренера ПСЖ Marca. – То ли это будет 6 августа, то ли 12-е, и никто не знает, какой финал будет сыгран первым. Очень трудно что-то планировать, если каждый день нам говорят что-то новое".

Ранее сообщалось, что даты доигровок не сыгранных матчей Лиги чемпионов определятся на заседании исполкома УЕФА 17 июня.