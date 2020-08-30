Франция

Новым спонсором бразильца, скорее всего, станет Puma.

Завтра, 31 августа, будет последний день сотрудничества Неймара и Nike, сообщает UOL Esporte. У 28-летнего бразильца был контракт с американским производителем одежды с 13 лет.

Стороны не смогли достичь согласия по финансовым вопросам. Как сообщает RMC Sport, теперь звезда ПСЖ будет одним из амбассадоров Puma.

Сейчас бразилец находится в отпуске после поражения Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов от Баварии (0:1). После возвращения Неймара клуб постарается продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.