Франция

Парижане начали чемпионат с двух поражений.

Чемпион Франции Пари Сен-Жермен после поражения от Баварии в финале Лиги чемпионов (0:1) проиграл и в двух своих первых матчах Лиги 1 – Лансу и Марселю (по 0:1). Матч команды в первом туре против Метца перенесли.

С нолем в графе "очки" ПСЖ занимает 17-18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У команды Томаса Тухеля идентичные показатели с Метцем, который также проиграл в двух играх по 0:1.

Отметим, что если бы среди дополнительных критериев оказался критерий фейр-плей, то ПСЖ был бы ниже в таблице из-за трех удалений в игре с Марселем, в то время, как Метц не получал красных карточек.

Перенесенный матч ПСЖ – Метц состоится 16 сентября. В этой встрече определится, кто отправится в зону вылета по итогам трех туров.