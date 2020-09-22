Франция

Расистский скандал во Франции продолжает набирать обороты.

Нападающий ПСЖ Неймар, возможно, тоже позволял себе расистские высказывания в матче против ПСЖ. Так, по информации испанского издания COPE, у Марселя есть доказательства, что бразилец называл японского защитника Хироки Сакаи "китайским де**мом".

В третьем туре чемпионата Франции Марсель обыграл ПСЖ 1:0, а игра ознаменовалась дракой, пятью удалениями и скандалом.

💥 Informa @JaviGC10



🥢 "El Olympique de Marsella tiene unas imágenes en las que se demuestra que Neymar llama "Chino de mierda" a Hiroki Sakai"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6IW8YnUkLK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2020

Так, Неймар ударил испанского защитник провансальцев Альваро Гонсалеса. После игры бразилец утверждал, что тот оскорбил его на почве расизма (назвал "грязной обезьяной"). По словам Неймара, он жалеет только что "не дал мудаку по лицу". Французское телевидение не нашло доказательств расизма, но расследование продолжается.

Испанское телевидение с помощью специалиста по чтению по губам установило, что Неймар называл Гонсалеса "гребанным пе*иком".

Неймар уже получил три матча дисквалификации, а расследование по Гонсалесу, как и плюнувшему в соперника Анхелю Ди Марии, еще продолжается.