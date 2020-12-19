Италия

Лидер Серии А является фаворитом в борьбе за капитана Аталанты.

Алехандро Гомес может в январе перейти в Милан — резюмирует информацию Corriere dello Sport и других итальянских СМИ Football Italia.

Несмотря на то, что Гомес вышел на замену в матче против Ювентуса, его конфликт с тренером Аталанты Джан Пьеро Гасперини не исчерпан, и капитан бергамасков не поменял своего решения покинуть команду.

Однако при этом Папу уже отклонил предложения из МЛС и Катара, аргументировав это тем, что его семья отлично устроилась в Италии, именно в Ломбардии, и не собирается менять место жительства в ближайшее время.

Ситуацией уже интересуются два главных клуба Ломбардии — Милан и Интер, причем "россонери" проявляют большую активность и имеют дополнительные козыри перед соседями по Джузеппе Меацца.

Как полагают итальянские эксперты, схема Стефано Пьоли 4-2-3-1 больше подходит аргентинцу, чем 3-5-2 Антонио Конте.

Кроме того, Милану, как полагают, будет проще расплатиться с Аталантой. Гомеса оценивают в 15 миллионов евро, и именно столько должна выплатить Аталанта Милану за арендованного Кальдару. Так что клубы могут просто произвести обмен футболистами.

В 13-м туре Аталанта примет Рому, и будет интересно посмотреть, выйдет ли на поле Гомес.

Ранее сообщалось, что контракт с Аталантой согласовал Виктор Коваленко.