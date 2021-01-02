Франция

Аргентинский наставник завершает процесс переговоров с клубом.

Как сообщает ресурс AS.com, аргентинский наставник Маурисио Почеттино прибыл в столицу Франции, где сегодня, 2 января 2021 года, как сообщалось ранее, будет официально представлен в качестве главного тренера Пари Сен-Жермен.

Почеттино уже работал на протяжении двух сезонов во флагмане французского футбола, после чего был заменен на тренерском мостике на Томаса Тухеля, который во время зимней паузы в Лиги 1 покинул клуб до завершения контракта.

Ожидается, что уже на следующий день, 3 января, наставник проведет первую тренировку с игроками ПСЖ, а в среду, 6 января, выведет их на игру против Сент-Этьена в рамках национального первенства.

Поединок Сент-Этьен — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени.