Франция

Бразильский защитник может перебраться в Лигу 1.

Пари Сен-Жермен нацелился на правого защитника Бетиса Эмерсона, сообщает издание Sport.es.

Бразильский защитник выступает за "бетикос" на правах арендного соглашения и смог привлечь интерес парижан.

Как сообщает источник, столичный клуб готов выложить за Эмерсона порядка 25 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 16 поединков на клубном уровне, в которых отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что спортивный директор парижан ранее отметил готовность принять Лионеля Месси.