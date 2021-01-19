Бразильский защитник может перебраться в Лигу 1.
Эмерсон (слева),getty images
19 января 2021, 22:22
Пари Сен-Жермен нацелился на правого защитника Бетиса Эмерсона, сообщает издание Sport.es.
Бразильский защитник выступает за "бетикос" на правах арендного соглашения и смог привлечь интерес парижан.
Как сообщает источник, столичный клуб готов выложить за Эмерсона порядка 25 миллионов евро.
В текущем сезоне бразилец провел 16 поединков на клубном уровне, в которых отметился голом и результативной передачей.
Напомним, что спортивный директор парижан ранее отметил готовность принять Лионеля Месси.