Франция

Главный тренер команды недоволен некоторыми подопечными.

Хорхе Сампаоли не намерен менять свою тренерскую философию после разгрома от Ниццы в минувшем туре, но признал, что Марсель еще не готов к ее реализации.

"Я пытаюсь привить команде любовь к мячу, – сказал Сампаоли на предматчевой пресс-конференции накануне поединка 31-го тура чемпионата Франции против Дижона. – Однако порой команда просто не в состоянии контролировать мяч из-за недостаточной технической оснащенности некоторых игроков. Это удручает, но мы продолжаем работать".

«К сожалению, наша реальность такова, что как только игроки достигают определенного уровня, они тут же хотят уйти в более сильный и богатый клуб. На их место приходят более слабые, и процесс построения командной игры начинается с начала".

После 30-ти туров Марсель занимает шестое место, пока не попадая даже в Лигу Европы. Дижон замыкает турнирную таблицу.

Матч Марсель — Дижон состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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