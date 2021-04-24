Франция

Форвард покинул поле в игре Лиги 1 прихрамывая.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал разгромную победу над Ворсклой (3:0).

"У нас были разные матчи весной, мы хорошо выглядим. Были качественные матчи, с Шахтером была хорошая игра. Мы выполнили установку и должны были делать то, о чем договорились. В нашем украинском футболе очень многое решают стандарты.

Все команды умеют обороняться, все могут играть от защиты, но стандарты решают. Мы забили первый гол со стандарта и стало легче играть. Также был качественный первый тайм нашей команды в плане прессинга, мы отлично выучили соперника".

"Ворскла — очень агрессивная команда, которая проиграла только Шахтеру и Днепру-1. Не считаю, что первый тайм был осторожный. Мы высоко играли.

Выход Исаенко? Хлебас пропустил все сборы, он снова выпал, он полностью не готов. А скорость и желание Исаенко все решили сегодня, он молодец", — сказал Костышин на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Колос — Ворскла можно смотреть на Football.ua.