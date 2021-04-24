Форвард покинул поле в игре Лиги 1 прихрамывая.
РУСЛАН КОСТЫШИН, ФК КОЛОС КОВАЛЕВКА
24 апреля 2021, 21:16
Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал разгромную победу над Ворсклой (3:0).
"У нас были разные матчи весной, мы хорошо выглядим. Были качественные матчи, с Шахтером была хорошая игра. Мы выполнили установку и должны были делать то, о чем договорились. В нашем украинском футболе очень многое решают стандарты.
Все команды умеют обороняться, все могут играть от защиты, но стандарты решают. Мы забили первый гол со стандарта и стало легче играть. Также был качественный первый тайм нашей команды в плане прессинга, мы отлично выучили соперника".
"Ворскла — очень агрессивная команда, которая проиграла только Шахтеру и Днепру-1. Не считаю, что первый тайм был осторожный. Мы высоко играли.
Выход Исаенко? Хлебас пропустил все сборы, он снова выпал, он полностью не готов. А скорость и желание Исаенко все решили сегодня, он молодец", — сказал Костышин на пресс-конференции.
Видео голов и обзор матча Колос — Ворскла можно смотреть на Football.ua.