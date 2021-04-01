Италия

Итальянец не спешит с заключением нового соглашения.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма все еще не согласился на продление контракта с Миланом.

22-летний футболист еще не выступал в еврокубках, а его текущий контракт с миланским клубом истекает в июне.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Доннарумма хочет быть убежден, что Милан будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и по этой причине приостановил переговоры о новом контракте.

Сейчас вратарь получает в Милане 6 миллионов евро в год, а последнее предложение "россонери" составляет 8 миллионов евро в год.

Тем не менее, источник отмечает, что многие ведущие клубы Европы уже имеют основного вратаря и не ищут нового, поэтому Милан надеется, что Доннарумма в конечном итоге согласится на продление контракта.

Ранее сообщалось, что Челси и ПСЖ хотят подписать Доннарумму свободным агентом.

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