Франция

Руководитель французского клуба был шокирован решением коллеги по цеху о создании Суперлиги.

В своем интервью французскому изданию L'Equipe президент Лиона Жан-Мишель Ола высказался по поводу решения его близкого друга, президента туринского Ювентуса Андреа Аньелли, о создании нового клубного турнира под названием Суперлига Европы, который формально не просуществовал и двух дней.

"Я обсуждал этот вопрос с президентом УЕФА Александром Чеферином в Монтре. Я сказал ему, что в воскресенье я пытался позвонить Андреа Аньелли, но он мне не ответил. Эта ситуация доставляет мне дискомфорт, потому что я полностью доверял ему, и я был очень близок с ним в плане футбольных отношений.

Это был тесный контакт на личном и профессиональном уровне. Однако, то, как события развивались в дальнейшем, удивляет даже больше, чем сам факт создания этой Суперлиги, и вызывает у меня огромное разочарование в этом человеке.

Я полагал, что он сообщит нам в субботу или воскресенье, что что-то должно произойти. Наверное, у него, безусловно, были какие-то веские причины не делать этого, но мы не знали об этом. В итоге — он создал настоящую проблему.

У меня есть стойкое ощущение, что нас всех хотели обмануть", — подытожил французский футбольный функционер.

Напомним, что из французских клубов в изначальном проекте в Суперлигу должен был быть приглашен только Пари Сен-Жермен, но после отказа парижан, президент мадридского Реала, который также является одним из соучредителей нового состязания, Флорентино Перес сообщил, что есть "как минимум, два-три клуба из Франции, которые позднее присоединятся к Суперлиге".