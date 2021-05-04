Франция

Французский клуб сожалеет об инциденте.

В матче 35-го тура Лиги 1, 2-го мая, Лион в гостях обыграл Монако (3:2). По окончанию встречи футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. В результате, арбитр удалил по два игрока из каждой команды.

Сегодня же, 4-го мая, пресс-служба Монако опубликовала заявление касательно массовой драки футболистов.

"Монако глубоко сожалеет об инциденте, в котором участвовали обе команды после матча с Лионом. Эти события идут вразрез с ценностями спорта, который защищает наш клуб. Монако также сожалеет по поводу неуместных заявлений, сделанных представителями Лиона после матча, в частности, о "достоинстве" красно-белых.

Несмотря на неудачу в воскресенье, Монако выражает всю свою поддержку команде и собирается продолжить положительную динамику этого замечательного сезона с присущим нам энтузиазмом", — говорится в заявлении клуба.

Ранее главный тренер Монако Нико Ковач высказался о результатах своего клуба по итогу 34 туром Лиги 1.