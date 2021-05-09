Итальянский полузащитник парижан получил травму на тренировке.
Марко Верратти, Getty Images
09 мая 2021, 14:33
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил повреждение на тренировке парижан, сообщает официальный сайт французского клуба.
У 28-летнего итальянца ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки. Следующее обследование будет сделано через 48 часов.
По информации La Gazzetta dello Sport, Верратти будет вынужден пропустить не только оставшиеся матчи ПСЖ в нынешнем сезоне, но и его участие в Евро-2020 под серьезным вопросом.
Напомним, Верратти пропустил чемпионат Европы 2016 года из-за травмы, а старт предстоящего турнира запланирован на 11 июня.
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