Франция

Итальянский полузащитник парижан получил травму на тренировке.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил повреждение на тренировке парижан, сообщает официальный сайт французского клуба.

У 28-летнего итальянца ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки. Следующее обследование будет сделано через 48 часов.

По информации La Gazzetta dello Sport, Верратти будет вынужден пропустить не только оставшиеся матчи ПСЖ в нынешнем сезоне, но и его участие в Евро-2020 под серьезным вопросом.

Напомним, Верратти пропустил чемпионат Европы 2016 года из-за травмы, а старт предстоящего турнира запланирован на 11 июня.

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