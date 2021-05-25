Франция

Польский форвард возвращается в расположение Наполи.

Нападающий Марселя Аркадиуш Милик попрощался с французским Марселем, в котором он выступал на правах аренды, а его контракт принадлежит Наполи.

"Как только я приехал сюда, я сразу понял, насколько важны этот клуб и эта футболка. Попадание в Лигу Европы — хорошее достижение и я всегда старался выкладываться на полную. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, клуб и, прежде всего, болельщиков, благодаря которым я чувствовал себя как дома", — написал Милик в своем твиттере.

В минувшем сезоне Милик провел 16 поединков в составе "провансальцев", в которых забил десять голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что в услугах Милика заинтересованы Ювентус и Атлетико.